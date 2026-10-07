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Смачно 07 жовтня 2026 · 16:23
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Домашній Twix із чотирьох інгредієнтів: простий рецепт шоколадного десерту

Для десерту знадобляться ванільне печиво, карамельні цукерки та шоколад, а активне приготування займає лише кілька хвилин
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Домашній Twix із чотирьох інгредієнтів: простий рецепт шоколадного десерту

Домашній Twix (фото: Styler)

Улюблений смак Twix можна повторити вдома без складного тіста та приготування карамелі. Для спрощеної версії десерту знадобляться лише чотири інгредієнти, а основу батончиків замінить готове ванільне печиво.

Як приготувати домашню версію Twix з хрустким печивом, карамеллю та шоколадом, розповідає Styler.

Що знадобиться

Рецептом мініверсії Twix поділилася авторка кулінарного блогу Dang That's Sweet. Для приготування використовують лише чотири основні інгредієнти.

  • маленьке ванільне печиво - 310 г
  • карамельні цукерки Rolo - 225 г
  • шоколадні краплі або подрібнений шоколад - 340 г
  • рослинна олія - 2 столові ложки

Як приготувати домашній Twix

Розігрійте духовку до 150 градусів і застеліть деко пергаментом. Розкладіть половину печива пласкою стороною догори та покладіть на кожне по карамельній цукерці.

Поставте деко в духовку приблизно на півтори хвилини - карамель повинна лише розм'якнути. Одразу накрийте кожну заготовку другим печивом, злегка притиснувши його. Після цього поставте десерт у холодильник на 10 хвилин, щоб карамель знову стала щільнішою.

Шоколад розтопіть разом із рослинною олією до однорідної консистенції. Заготовки з печива та карамелі занурте в шоколад, викладіть на пергамент і залиште в холодильнику до застигання глазурі.

За оригінальним рецептом увесь процес разом з охолодженням займає близько 40 хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати гарбузовий чизкейк із крем-сиром за простим покроковим рецептом.

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