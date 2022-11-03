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Кулеба про відключення світла: "Це найкращий час, щоб кохатися і насолоджуватися життям"

Дмитро Кулеба висловився про відключення світла в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

У відключенні електроенергії в Україні через хвилю масованих ракетних ударів РФ по наших містах можна знайти "плюси". Зокрема, народжуваність в Україні найближчим часом точно збільшиться.

Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми Hora 25 на іспанському радіо Cadena SER.

Що Кулеба думає про відключення світла

Ведучий Аймар Бретос запитав у Кулеби, чи стурбований дипломат, що російські атаки на критичну інфраструктуру можуть підірвати моральний дух українців.

На що глава МЗС відповів: "Я думаю, що, напевно, народжуваність в Україні стане кращою через ці відключення електроенергії".

Це пов'язано з тим, що люди змушені залишатися вдома без світла.

"Тож це найкращий час, щоб кохатися і насолоджуватися життям. І я серйозно, тому що українці завжди знаходять вихід із найскладніших обставин", - зазначив Кулеба.

"Ми дуже добре знаємо, які збитки, біль і смерть несе з собою Росія. Отже краще вижити з високим бойовим духом і без електрики, ніж з розбитим бойовим духом і поступитися Росії", - резюмував він.

Дмитро Кулеба на іспанському радіо

Раніше ми давали поради, які допоможуть зберегти до 40% тепла у будинку цієї зими.

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Дмитро Кулебавідключеня світлаЕлектроенергія