Кулеба про відключення світла: "Це найкращий час, щоб кохатися і насолоджуватися життям"

Що Кулеба думає про відключення світла

Ведучий Аймар Бретос запитав у Кулеби, чи стурбований дипломат, що російські атаки на критичну інфраструктуру можуть підірвати моральний дух українців.

На що глава МЗС відповів: "Я думаю, що, напевно, народжуваність в Україні стане кращою через ці відключення електроенергії".

Це пов'язано з тим, що люди змушені залишатися вдома без світла.

"Тож це найкращий час, щоб кохатися і насолоджуватися життям. І я серйозно, тому що українці завжди знаходять вихід із найскладніших обставин", - зазначив Кулеба.

"Ми дуже добре знаємо, які збитки, біль і смерть несе з собою Росія. Отже краще вижити з високим бойовим духом і без електрики, ніж з розбитим бойовим духом і поступитися Росії", - резюмував він.

Дмитро Кулеба на іспанському радіо