Кулеба об отключении света: "Это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью"

В отключении электроэнергии в Украине в следствие волны массированных ракетных ударов РФ по нашим городам можно найти "плюсы". В частности, рождаемость в Украине в ближайшее время точно повысится.
Об этом сказал Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы Hora 25 на испанском радио Cadena SER.
Ведущий Аймар Бретос спросил у Кулебы, обеспокоен ли дипломат, что российские атаки на критическую инфраструктуру могут подорвать моральный дух украинцев.
На что глава МИД ответил: "Я думаю, что, наверное, рождаемость в Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии".
Это связано с тем, что люди вынуждены "оставаться дома без света".
"Так что это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я серьезно, потому что украинцы всегда находят выход из самых сложных обстоятельств", - отметил Кулеба.
"Мы слишком хорошо знаем, какой ущерб, боль и смерть несет с собой Россия. Так что лучше выжить с высоким боевым духом и без электричества, чем с разбитым боевым духом и уступить России", - резюмировал он.
Дмитрий Кулеба на испанском радио
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