Кулеба об отключении света: "Это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью"

Что Кулеба думает об отключении света

Ведущий Аймар Бретос спросил у Кулебы, обеспокоен ли дипломат, что российские атаки на критическую инфраструктуру могут подорвать моральный дух украинцев.

На что глава МИД ответил: "Я думаю, что, наверное, рождаемость в Украине улучшится из-за этих отключений электроэнергии".

Это связано с тем, что люди вынуждены "оставаться дома без света".

"Так что это лучшее время, чтобы заниматься любовью и наслаждаться жизнью. И я серьезно, потому что украинцы всегда находят выход из самых сложных обстоятельств", - отметил Кулеба.

"Мы слишком хорошо знаем, какой ущерб, боль и смерть несет с собой Россия. Так что лучше выжить с высоким боевым духом и без электричества, чем с разбитым боевым духом и уступить России", - резюмировал он.

Дмитрий Кулеба на испанском радио