Самолет МАУ взломали американцы: в Иране сделали странное заявление

Крушение украинского самолета авиакомпании МАУ произошло 8 января возле Тегерана, Иран. Все 167 пассажиров, а также 9 членов экипажа, погибли. Позже, стало известно, что самолет потерпел крушение, поскольку был сбит силами противовоздушной обороны Ирана.

В Иране завили, что не будут арестовывать военных сбивших украинский пассажирский самолет, по причине того, что авиасудно не контролировалось диспетчерами и двигалось странно. Об этом сообщил член комиссии по вопросам законодательства и юстиции иранского парламента Хассан Норузи.

По его словам, борт был в Израиле за неделю до атаки и там его систему взломали американцы, перехватив управление. Он также отметил, что на самолете были установлены специальные цели в Иране. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Сейчас".

"Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц", - добавил иранский парламентарий.

Напомним, что ночью 8 января Иран выпустил несколько баллистических ракет по американским военным объектам в Ираке. Силы ПВО Ирана были в полной боевой готовности, и они готовились к возможному ответу со стороны США.

Через 4 часа после атаки на Ирак, из аэропорта Имама Хомейни вылетел рейс PS752 Тегеран-Киев. Он вылетел с небольшой задержкой, которая была связана с выгрузкой лишнего груза. Он взлетел без отклонений от обычного курса.

За первые три минуты он набрал высоту в 2,4 км и все это время самолет отражался на радарах. Через несколько минут перестали работать электронные системы, а через несколько секунд в самолет попала ракета ПВО Ирана.