Літак МАУ зламали американці: в Ірані зробили дивну заяву

Катастрофа українського літака авіакомпанії МАУ сталася 8 січня біля Тегерана, Іран. Всі 167 пасажирів, а також 9 членів екіпажу, загинули. Пізніше стало відомо, що літак зазнав аварії, оскільки був збитий силами протиповітряної оборони Ірану.

В Ірані заявили, що не будуть заарештовувати військових, які збили український пасажирський літак, через те, що авіасудно не контролювалося диспетчерами та рухалося дивно. Про це повідомив член комісії з питань законодавства і юстиції іранського парламенту Хассан Норузі.

За його словами, борт був в Ізраїлі за тиждень до атаки й там його систему зламали американці, перехопивши управління. Він також зазначив, що на літаку були встановлені спеціальні цілі в Ірані. Про це повідомляє Telegram-канал "Україна Зараз".

"Враховуючи, що літак контролювався іншими країнами, наші військові добре впоралися зі своїм завданням. Враховуючи ці докази, було б безглуздо заарештовувати причетних осіб", - додав іранський парламентарій.

Нагадаємо, що вночі 8 січня Іран випустив кілька балістичних ракет по американським військовим об'єктам Іраку. Сили ППО Ірану були в повній бойовій готовності, і вони готувалися до можливої відповіді з боку США.

Через 4 години після атаки на Ірак, з аеропорту Імама Хомейні вилетів рейс PS752 Тегеран-Київ. Він вилетів з невеликою затримкою, яка була пов'язана з вивантаженням зайвого вантажу. Він злетів без відхилень від звичайного курсу.

За перші три хвилини він набрав висоту 2,4 км і весь цей час літак було видно на радарах. Через кілька хвилин перестали працювати електронні системи, а через кілька секунд в літак потрапила ракета ППО Ірану.