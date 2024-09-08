Колись ці трибуни знов зашумлять. Топ-5 найсучасніших стадіонів України

НСК "Олімпійський", Київ

Історія НСК "Олімпійський" бере свій початок з 1923 року, коли на його місці було побудовано "Красний стадіон". У 1936 році він був радикально перебудований, проте відкриття відкладалося через початок Другої світової війни. Стадіон неодноразово реконструювали, а в 1996 році він отримав назву "Олімпійський".

Капітальна модернізація до Євро-2012 зробила його найсучаснішим стадіоном України, здатним вмістити понад 70 тисяч глядачів. Після цього тут пройшов фінал Ліги чемпіонів 2018 року, що підтвердило його високий клас. На сьогодні "Олімпійський" є однією з найбільших арен Європи.

НСК "Олімпійський" (фото: Вікіпедія)

Стадіон "Металіст", Харків

Стадіон "Металіст" у Харкові був заснований ще в 1926 році. Протягом своєї історії він носив кілька назв, таких як "Трактор" і "Дзержинець", перш ніж отримати свою теперішню назву в 1967 році.

У рамках підготовки до Євро-2012 стадіон був повністю реконструйований, що дозволило приймати матчі групової стадії цього турніру. Кількість місць налічує 40 003 людей. Проте після 2014 року він тимчасово став домашньою ареною донецького "Шахтаря", а з початком війни стадіон був законсервований.

Стадіон "Металіст" (фото: Вікіпедія)

Стадіон "Арена Львів", Львів

"Арена Львів" була побудована з нуля спеціально для проведення Євро-2012. Це один із найновіших стадіонів України, відкритий у жовтні 2011 року. Спочатку планувалося назвати його "Лемберг", але це ім’я не прижилося серед львів’ян.

Стадіон вміщує майже 35 тисяч глядачів, що робить його найбільшим у Західній Україні. Після Євро він став домом для львівського "Руху" та використовувався для матчів збірної України. Сучасна інфраструктура стадіону включає парковку, фудкорти та зручності для глядачів.

Стадіон "Арена Львів" (фото: Вікіпедія)

Стадіон "Чорноморець", Одеса

Стадіон "Чорноморець" в Одесі був побудований ще в 1925 році на місці колишнього кладовища. Спочатку він був відомий як один із головних стадіонів міста, проте його сучасний вигляд з’явився після повної реконструкції до Євро-2012.

На жаль, Одеса не була обрана як приймаюче місто, але стадіон продовжував функціонувати, ставши домівкою для футбольного клубу "Чорноморець". Арена вміщує понад 34 тисячі глядачів і є найбільшим стадіоном на Півдні України. Зараз тут також знаходиться музей історії футбольного клубу.

Стадіон "Чорноморець" (фото: Вікіпедія)

Стадіон "Дніпро Арена", Дніпро

Історія "Дніпро Арени" починається з середини ХХ сторіччя, коли на місці нинішнього стадіону знаходився "Стадіон Сталь", відкритий у 1939 році. Проте через різні обставини стадіон закрили, і його територія перетворилася на ринок.

У 2005 році старий стадіон був знесений, а в 2008 на його місці збудували нову сучасну арену. Попри це, місто не отримало матчі Євро-2012, але "Дніпро Арена" стала головною ареною для місцевих клубів "Дніпро" та "Дніпро-1". Сьогодні стадіон має місткість понад 31 тисячу глядачів.

Стадіон "Дніпро Арена" (фото: dp.informator.ua)