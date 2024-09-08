UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колись ці трибуни знов зашумлять. Топ-5 найсучасніших стадіонів України

НСК "Олімпійський", Київ (фото: Вікіпедія)
Автор: Фелікс Коркін

Україна - потужна спортивна держава. У наших містах багато сучасних стадіонів, які можуть приймати спортивні змагання. Які 5 стадіонів України мають найбільші розміри та цікаву історію?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про красу та гордість українського спорту - найбільші стадіони країни.

НСК "Олімпійський", Київ

Історія НСК "Олімпійський" бере свій початок з 1923 року, коли на його місці було побудовано "Красний стадіон". У 1936 році він був радикально перебудований, проте відкриття відкладалося через початок Другої світової війни. Стадіон неодноразово реконструювали, а в 1996 році він отримав назву "Олімпійський". 

Капітальна модернізація до Євро-2012 зробила його найсучаснішим стадіоном України, здатним вмістити понад 70 тисяч глядачів. Після цього тут пройшов фінал Ліги чемпіонів 2018 року, що підтвердило його високий клас. На сьогодні "Олімпійський" є однією з найбільших арен Європи.

НСК "Олімпійський" (фото: Вікіпедія) 

Стадіон "Металіст", Харків

Стадіон "Металіст" у Харкові був заснований ще в 1926 році. Протягом своєї історії він носив кілька назв, таких як "Трактор" і "Дзержинець", перш ніж отримати свою теперішню назву в 1967 році. 

У рамках підготовки до Євро-2012 стадіон був повністю реконструйований, що дозволило приймати матчі групової стадії цього турніру. Кількість місць налічує 40 003 людей. Проте після 2014 року він тимчасово став домашньою ареною донецького "Шахтаря", а з початком війни стадіон був законсервований. 

Стадіон "Металіст" (фото: Вікіпедія) 

Стадіон "Арена Львів", Львів

"Арена Львів" була побудована з нуля спеціально для проведення Євро-2012. Це один із найновіших стадіонів України, відкритий у жовтні 2011 року. Спочатку планувалося назвати його "Лемберг", але це ім’я не прижилося серед львів’ян. 

Стадіон вміщує майже 35 тисяч глядачів, що робить його найбільшим у Західній Україні. Після Євро він став домом для львівського "Руху" та використовувався для матчів збірної України. Сучасна інфраструктура стадіону включає парковку, фудкорти та зручності для глядачів.

Стадіон "Арена Львів" (фото: Вікіпедія) 

Стадіон "Чорноморець", Одеса

Стадіон "Чорноморець" в Одесі був побудований ще в 1925 році на місці колишнього кладовища. Спочатку він був відомий як один із головних стадіонів міста, проте його сучасний вигляд з’явився після повної реконструкції до Євро-2012. 

На жаль, Одеса не була обрана як приймаюче місто, але стадіон продовжував функціонувати, ставши домівкою для футбольного клубу "Чорноморець". Арена вміщує понад 34 тисячі глядачів і є найбільшим стадіоном на Півдні України. Зараз тут також знаходиться музей історії футбольного клубу.

Стадіон "Чорноморець" (фото: Вікіпедія) 

Стадіон "Дніпро Арена", Дніпро

Історія "Дніпро Арени" починається з середини ХХ сторіччя, коли на місці нинішнього стадіону знаходився "Стадіон Сталь", відкритий у 1939 році. Проте через різні обставини стадіон закрили, і його територія перетворилася на ринок. 

У 2005 році старий стадіон був знесений, а в 2008 на його місці збудували нову сучасну арену. Попри це, місто не отримало матчі Євро-2012, але "Дніпро Арена" стала головною ареною для місцевих клубів "Дніпро" та "Дніпро-1". Сьогодні стадіон має місткість понад 31 тисячу глядачів.

Стадіон "Дніпро Арена" (фото: dp.informator.ua) 

Раніше ми писали про 5 дуже видовищних фонтанів у містах України.

Читайте також про 7 місць для романтичного осіннього відпочинку в Україні.

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Terrikon.com, "Трибуна", Вікіпедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Цікаві факти