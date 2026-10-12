Кохання крізь роки: архівні фото Педанів, Решетніків та інших зіркових пар

Олександр Педан із дружиною Інною повторили улюблені фото з молодості, а Григорій та Христина Решетніки поділилися весільним архівом. Спільні кадри інших українських зіркових пар теж зберігають чимало теплих спогадів.

Styler зібрав архівні публікації шести пар та розповідає, яким подіям і важливим для них моментам вони присвячені.

Олександр та Інна Педани

Телеведучий Олександр Педан разом із дружиною Інною відтворили свої улюблені спільні фото. У відео Instagram нові кадри чергуються з архівними, тож можна порівняти, як подружжя змінилося з роками.

Серед повторених знімків є й обійми у светрі. Пара відтворює знайомі пози, повертаючись до моментів своєї юності.

"Кажуть, що кохання живе 3 роки… Брешуть!" - підписав відео Педан.

Олександр та Інна перебувають у шлюбі понад 20 років і мають двох дітей - доньку Валерію та сина Марка.

Григорій та Христина Решетніки

10 жовтня 2026 року Григорій і Христина відзначили 16-ту річницю шлюбу . До цієї дати вони опублікували весільні фотографії, які, за словами ведучого, раніше не показували.

На одному з кадрів молодята позують біля водойми: Христина - у білій сукні з фатою, а Григорій - у чорному костюмі з метеликом. У добірці є і моменти самого святкування.

Ведучий назвав весілля одним із найщасливіших днів у житті та зізнався, що вони хочуть пережити його разом знову. Про це він розповів у своєму Instagram . Нині подружжя виховує трьох синів - Івана, Дмитра й Олександра.

Віктор і Тетяна Бронюки

Фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк 7 жовтня присвятив дружині допис до дня народження. На спільному фото музикант у чорному костюмі з метеликом обіймає Тетяну, яка позує у світлій сукні.

У привітанні він подякував коханій за ніжність, терпіння та підтримку. Артист також написав, що хоче й надалі подорожувати з нею, бачити здійснення її мрій і разом проживати звичайні будні.

"Я люблю тебе сьогодні більше, ніж учора", - зізнався Бронюк.

У липні 2026 року пара відзначила 18 років шлюбу. Тоді співак також поділився фотографіями з їхнього весілля.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк

Актори Ольга Сумська та Віталій Борисюк 6 травня 2026 року відзначили 30 років шлюбу. З цієї нагоди акторка опублікувала спільне відео та присвятила чоловікові тепле звернення.

Сумська зізналася, що їй самій ніяково від такої великої дати, адже роки минули дуже швидко. Вона також пригадала назву 30-ї річниці - перлинне весілля - і порівняла їхні стосунки з перлиною, яка з часом стає ціннішою.

Подружжя одружилося 1996 року. Ольга та Віталій мають спільну доньку Ганну.

Тімур та Інна Мірошниченки

До восьмої річниці весілля, яку пара відзначила 21 січня 2026 року, Інна поділилася фотографіями з Тімуром, зробленими під час сімейної поїздки на Балі.

На одному зі знімків вони стоять босоніж біля води, а ведучий обіймає дружину за плечі. У привітанні Інна написала про любов, прийняття та можливість залишатися собою поруч із чоловіком.

Тімур відповів власною добіркою їхніх обіймів, зібраних за роки разом. Подружжя одружилося 2018 року та виховує чотирьох дітей.

Анатолій Анатоліч та Юла

Телеведучий Анатолій Анатоліч у січні 2026 року опублікував спільні фото з дружиною Юлою, присвятивши допис 17 рокам їхніх стосунків.

У добірці він поєднав кадри 2015-го та 2025-го років. Завдяки такому порівнянню можна побачити, як подружжя змінилося за десятиліття.

"Не знаю як Юлі, а мені подобається", - написав ведучий під дописом.

Анатолій та Юла виховують трьох дітей - доньок Алісу й Лоліту та сина Ніла.