Зірки-іменинники жовтня: скільки виповниться Лесі Нікітюк, Кім Кардаш'ян та Jerry Heil у 2026 році

Жовтень подарував світові багатьох знаменитостей: від українських артистів до голлівудських зірок. Їхні дні народження припадають на різні дати місяця.

Styler розповідає, хто з українських та іноземних зірок народився в жовтні та скільки років їм виповнюється у 2026 році.

Українські зірки

Андрій Данилко

Він народився 2 жовтня 1973 року в Полтаві. Найбільшу популярність він здобув завдяки образу Вєрки Сердючки. Під цим псевдонімом артист випускав пісні, виступав із концертами та представляв Україну на "Євробаченні-2007" у Гельсінкі. Разом із колективом вони посіли друге місце у фіналі конкурсу з піснею "Dancing Lasha Tumbai".

Андрій Данилко (фото: instagram.com/v_serduchka)

Окрім музичної кар'єри, Данилко працював як композитор, продюсер та актор. У 2008 році йому присвоїли звання народного артиста України.

У 2026 році артисту виповнилося 53 роки.

Юлія Саніна

Юлія Саніна, справжнє ім'я якої Юлія Бебко, народилася 11 жовтня 1990 року в Києві. Вона є фронтвуменкою українського гурту The Hardkiss, який поєднує рок та електронну музику.

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Саніна також розвивала кар'єру на телебаченні. Вона була учасницею сьомого сезону "Танців з зірками", де разом із Дмитром Жуком посіла друге місце. У 2020 році пісня "Вільна", яку співачка записала разом із Тіною Кароль, перемогла в категорії "Балада року" премії "Золота жар-птиця". Крім того, Саніна була однією з ведучих "Євробачення-2023" у Ліверпулі, яке Велика Британія провела від імені України.

У 2026 році співачці виповниться 36 років.

Леся Нікітюк

Вона народилася 19 жовтня 1987 року у Хмельницькому. 2012 року Нікітюк стала відомою завдяки участі в розважальних телепроєктах, а 2012 року стала ведучою тревел-шоу "Орел і решка". Згодом вела інші телевізійні проєкти та працювала над розважальними шоу.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

2018 року Нікітюк посіла друге місце в "Танцях з зірками" в парі з Максимом Єжовим. У червні 2025 року телеведуча стала мамою - у неї народився син Оскар. У січні того ж року вона заручилася з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком.

У 2026 році телеведучій виповниться 39 років.

Jerry Heil

Її справжнє ім'я - Яна Шемаєва. Співачка народилася 21 жовтня 1995 року у Василькові на Київщині. Професійну музичну кар'єру вона розпочала 2017 року. Співачка стала відомою завдяки пісням "Охрана, отмєна" та "#Вільна_Каса", а також популярним відео в YouTube.

Jerry Heil (фото: instagram.com/thejerryheil)

Jerry Heil разом з alyona alyona перемогла у Національному відборі та представила Україну на "Євробаченні-2024" із піснею "Teresa & Maria". Дует посів третє місце у фіналі конкурсу.

У 2026 році співачці виповниться 31 рік.

Ірина Сопонару

Акторка народилася 22 жовтня 1986 року в Чернівцях. Популярність їй принесла роль Яринки у скетч-комедії Країна У» та серіалі "Одного разу під Полтавою". Також акторка брала участь у "Лізі сміху" та інших гумористичних проєктах.

Ірина Сопонару (фото: instagram.com/irinasoponaru)

У 2018 році Сопонару стала учасницею "Жіночого кварталу", але у грудні 2025 року залишила проєкт. Станом на зараз акторка продовжує працювати на телебаченні та в кіно.

У 2026 році Ірині Сопонару виповниться 40 років.

Іноземні зірки

Кейт Вінслет

Вона народилася 5 жовтня 1975 року в англійському місті Редінг. Всесвітню популярність їй принесла роль Роуз у фільмі "Титанік" (1997), де вона зіграла разом із Леонардо Ді Капріо. За роль у драмі "Читець" (2008) акторка отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль.

Кейт Вінслет (фото: Getty Images)

Вінслет також відома за фільмами "Вічне сяйво чистого розуму", "Дорога змін" та "Стів Джобс". За свою кар'єру вона сім разів номінувалася на "Оскар" і один раз отримала нагороду.

У 2026 році Кейт Вінслет виповнився 51 рік.

Бруно Марс

Справжнє його ім'я - Пітер Джин Ернандес. Він народився 8 жовтня 1985 року в Гонолулу на Гаваях. Дебютний альбом "Doo-Wops & Hooligans" вийшов у 2010 році та приніс співакові світову популярність. На церемонії "Греммі" 2018 року він отримав шість нагород, зокрема за альбом року, запис року та пісню року.

Бруно Марс (фото: Getty Images)

Бруно Марс також відомий спільними хітами з іншими артистами. У 2024 році він записав із Леді Гагою пісню "Die With a Smile", яка стала міжнародним хітом. На церемонії "Греммі" 2025 року композиція перемогла в категорії "Найкраще попвиконання дуетом або гуртом".

У 2026 році Бруно Марсу виповниться 41 рік.

Г'ю Джекмен

Він народився 12 жовтня 1968 року в Сіднеї. Актор уперше зіграв Росомаху у фільмі "Люди Ікс" (2000), після чого повертався до цієї ролі в інших частинах франшизи. У 2024 році Джекмен знову зіграв Росомаху у фільмі "Дедпул і Росомаха".

Г’ю Джекмен (фото: Getty Images)

Окрім кінокар'єри, Джекмен працює в театрі та мюзиклах. За роль у мюзиклі "Хлопець із країни Оз" він отримав премію "Тоні" у 2004 році. Актор також отримував номінації на "Оскар", "Еммі" та "Золотий глобус".

У 2026 році Г'ю Джекмену виповниться 58 років.

Кім Кардаш'ян

Вона народилася 21 жовтня 1980 року в Лос-Анджелесі. Вона стала відомою завдяки реаліті-шоу "Keeping Up with the Kardashians", яке виходило з 2007 до 2021 року та розповідало про життя родини Кардаш'ян-Дженнер.

Кім Кардаш’ян (фото: Getty Images)

Кардаш'ян також розвиває бізнес у сфері моди та краси. У 2019 році вона стала співзасновницею бренду Skims, який спеціалізується на спідній білизні, одязі та товарах для тіла.

У 2026 році Кім Кардаш'ян виповниться 46 років.

Джулія Робертс

Вона народилася 28 жовтня 1967 року в Атланті, штат Джорджія. Популярність їй принесла романтична комедія "Красуня" (1990), де вона зіграла головну роль разом із Річардом Гіром. За роль у фільмі "Ерін Брокович" (2000) Робертс отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль.

Джулія Робертс (фото: Getty Images)

Акторка також відома за фільмами "Весілля найкращого друга", "Ноттінг Гілл", "Їсти, молитися, кохати" та "Одинадцять друзів Оушена". За свою кар'єру Робертс отримала чотири "Золоті глобуси", одну премію BAFTA та "Оскар".

У 2026 році Джулії Робертс виповниться 59 років.