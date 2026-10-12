Любовь сквозь года: архивные фото Педанов, Решетников и других звездных пар

Александр Педан с женой Инной повторили любимые фото из молодости, а Григорий и Кристина Решетники поделились свадебным архивом. Общие кадры других украинских звездных пар тоже хранят немало теплых воспоминаний.

Styler собрал архивные публикации шести пар и рассказывает, каким событиям и важным моментам они посвящены.

Александр и Инна Педаны

Телеведущий Александр Педан вместе с супругой Инной воспроизвели свои любимые совместные фото. В видео Instagram новые кадры чередуются с архивными, поэтому можно сравнить, как супруги изменились с годами.

Среди повторенных снимков есть и объятия в свитере. Пара воспроизводит знакомые позы, возвращаясь к моментам своей юности.

"Говорят, что любовь живет 3 года… Врут!" - подписал видео Педан.

Александр и Инна состоят в браке более 20 лет и имеют двоих детей - дочь Валерию и сына Марка.

Григорий и Кристина Решетники

10 октября 2026 года Григорий и Кристина отметили 16-ю годовщину брака . До этого они опубликовали свадебные фотографии, которые, по словам ведущего, ранее не показывали.

На одном из кадров молодожены позируют у водоема: Кристина - в белом платье с фатой, а Григорий - в черном костюме с бабочкой. В подборке есть и моменты самого празднования.

Ведущий назвал свадьбу одним из самых счастливых дней в жизни и признался, что они хотят пережить ее вместе снова. Об этом он рассказал в своем Instagram . В настоящее время супруги воспитывают трех сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра.

Виктор и Татьяна Бронюки

Фронтмен группы "ТИК" Виктор Бронюк 7 октября посвятил жене пост ко дню рождения. На общем фото музыкант в черном костюме с бабочкой обнимает Татьяну, позирует в светлом платье.

В поздравлении он поблагодарил любимую за нежность, терпение и поддержку. Артист также написал, что хочет и дальше путешествовать с ней, видеть осуществление ее мечтаний и вместе проживать обычные будни.

"Я люблю тебя сегодня больше, чем вчера", - признался Бронюк.

В июле 2026 года пара отметила 18 лет брака. Тогда певец также поделился фотографиями по их свадьбе.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк 6 мая 2026 отметили 30 лет брака. По этому случаю актриса опубликовала видео и посвятила мужчине теплое обращение.

Сумская призналась, что ей самой неловко от столь большой даты, ведь годы прошли очень быстро. Она также вспомнила название 30-летия - жемчужную свадьбу - и сравнила их отношения с жемчужиной, которая со временем становится более ценной.

Супруги женились в 1996 году. Ольга и Виталий имеют общую дочь Анну.

Тимур и Инна Мирошниченко

К восьмой годовщине свадьбы, которую пара отметила 21 января 2026, Инна поделилась фотографиями с Тимуром, сделанными во время семейной поездки на Бали.

На одном из снимков они стоят босиком у воды, а ведущий обнимает жену за плечи. В поздравлении Инна написала о любви, принятии и возможности оставаться собой рядом с мужем.

Тимур ответил собственной подборкой их объятий, собранных за годы вместе. Супруги поженились в 2018 году и воспитывают четырех детей.

Анатолий Анатолич и Юла

Телеведущий Анатолий Анатолич в январе 2026 года опубликовал общие фото с женой Юлой, посвятив сообщение 17 годам их отношений.

В подборке он объединил кадры 2015-го и 2025-го годов. Благодаря такому сравнению можно увидеть, как супруги изменились за десятилетия.

"Не знаю как Юле, а мне нравится", - написал ведущий под корреспонденцией.

Анатолий и Юла воспитывают троих детей – дочерей Алису и Лолиту и сына Нила.