Любовь сквозь года: архивные фото Педанов, Решетников и других звездных пар

Александр Педан с женой Инной повторили любимые фото из молодости, а Григорий и Кристина Решетники поделились свадебным архивом. Общие кадры других украинских звездных пар тоже хранят немало теплых воспоминаний.
Styler собрал архивные публикации шести пар и рассказывает, каким событиям и важным моментам они посвящены.
Александр и Инна Педаны
Телеведущий Александр Педан вместе с супругой Инной воспроизвели свои любимые совместные фото. В видео Instagram новые кадры чередуются с архивными, поэтому можно сравнить, как супруги изменились с годами.
Среди повторенных снимков есть и объятия в свитере. Пара воспроизводит знакомые позы, возвращаясь к моментам своей юности.
"Говорят, что любовь живет 3 года… Врут!" - подписал видео Педан.
Александр и Инна состоят в браке более 20 лет и имеют двоих детей - дочь Валерию и сына Марка.
Григорий и Кристина Решетники
10 октября 2026 года Григорий и Кристина отметили 16-ю годовщину брака. До этого они опубликовали свадебные фотографии, которые, по словам ведущего, ранее не показывали.
На одном из кадров молодожены позируют у водоема: Кристина - в белом платье с фатой, а Григорий - в черном костюме с бабочкой. В подборке есть и моменты самого празднования.
Ведущий назвал свадьбу одним из самых счастливых дней в жизни и признался, что они хотят пережить ее вместе снова. Об этом он рассказал в своем Instagram. В настоящее время супруги воспитывают трех сыновей - Ивана, Дмитрия и Александра.
Виктор и Татьяна Бронюки
Фронтмен группы "ТИК" Виктор Бронюк 7 октября посвятил жене пост ко дню рождения. На общем фото музыкант в черном костюме с бабочкой обнимает Татьяну, позирует в светлом платье.
В поздравлении он поблагодарил любимую за нежность, терпение и поддержку. Артист также написал, что хочет и дальше путешествовать с ней, видеть осуществление ее мечтаний и вместе проживать обычные будни.
"Я люблю тебя сегодня больше, чем вчера", - признался Бронюк.
В июле 2026 года пара отметила 18 лет брака. Тогда певец также поделился фотографиями по их свадьбе.
Ольга Сумская и Виталий Борисюк
Актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк 6 мая 2026 отметили 30 лет брака. По этому случаю актриса опубликовала видео и посвятила мужчине теплое обращение.
Сумская призналась, что ей самой неловко от столь большой даты, ведь годы прошли очень быстро. Она также вспомнила название 30-летия - жемчужную свадьбу - и сравнила их отношения с жемчужиной, которая со временем становится более ценной.
Супруги женились в 1996 году. Ольга и Виталий имеют общую дочь Анну.
Тимур и Инна Мирошниченко
К восьмой годовщине свадьбы, которую пара отметила 21 января 2026, Инна поделилась фотографиями с Тимуром, сделанными во время семейной поездки на Бали.
На одном из снимков они стоят босиком у воды, а ведущий обнимает жену за плечи. В поздравлении Инна написала о любви, принятии и возможности оставаться собой рядом с мужем.
Тимур ответил собственной подборкой их объятий, собранных за годы вместе. Супруги поженились в 2018 году и воспитывают четырех детей.
Анатолий Анатолич и Юла
Телеведущий Анатолий Анатолич в январе 2026 года опубликовал общие фото с женой Юлой, посвятив сообщение 17 годам их отношений.
В подборке он объединил кадры 2015-го и 2025-го годов. Благодаря такому сравнению можно увидеть, как супруги изменились за десятилетия.
"Не знаю как Юле, а мне нравится", - написал ведущий под корреспонденцией.
Анатолий и Юла воспитывают троих детей – дочерей Алису и Лолиту и сына Нила.
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