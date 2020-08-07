Кличко рассказал, что будет с метро на Виноградарь из-за карантина

Карантин в Киеве не повлияет на строительство метро на Виноградарь. Об этом сказал городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Через две недели должны начаться работы на тоннеле между станцией "Мостицкая" и "Сырец"... Подрядчик - "Киевметрострой" - говорит, что это (задержки, связанные с карантином - ред.) не приведет к сдвиг указанных сроков строительства", - сказал мэр столицы и добавил, что строители готовы ускорить срок выполнения работ.

Также глава города заявил, что примерно через полгода на Сырецко-Печерской линии Киевского метрополитена будет проложено 100 метров тоннеля.

К слову, недавно журналистка Надежда Андрикевич в своем Facebook показала, на какой стадии сейчас строительство метро на Виноградарь.

"Продолжаем строить метро на Виноградарь! Теперь все выглядит вот так. Вскоре смонтируют огромный щит, который будет рыть тоннель от будущей "Мостицкой" до "Сырца", - написала она, опубликовав фото работ.

Вот так строят метро на Виноградарь в 2020 году (фото: facebook.com/nadiya.andrikevych)

Заметим, что в 2021 году планируется открытие двух станции метро на Виноградаре и проспекте Правды. Речь идет о станции "Мостицкая" и "Проспект Правды". В целом же конечной станцией Сырецко-Печерской линии в ближайшие годы станет проектированная станция "Маршала Гречко".

Ранее мы писали, что метро на Виноградарь будет с "изюминкой" - газоном на крыше и стеклянными панелями.