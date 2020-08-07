Кличко розповів, що буде з метро на Виноградар через карантин

Карантин в Києві не вплине на будівництво метро на Виноградар. Про це сказав міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Через два тижні повинні розпочатися роботи на тунелі між станцією "Мостицька" та "Сирець"... Підрядник - "Київметробуд" - каже, що це (затримки, пов’язані із карантином - ред.) не призведе до здвигу зазначених термінів будівництва", - сказав мер столиці і додав, що будівельники готові прискорити термін виконання робіт.

Також очільник міста заявив, що приблизно за пів року на Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену буде прокладено 100 метрів тунелю.

До слова, нещодавно журналістка Надія Андрікевич у своєму Facebook показала, на якій стадії нині будівництво метро на Виноградар.

"Продовжуєм будувати метро на Виноградар! Тепер все виглядає тут ось так. Невдовзі змонтують велетенський щит, який ритиме тунель від майбутньої "Мостицької" до "Сирця", - написала вона, опублікувавши фото робіт.

Ось так будують метро на Виноградар у 2020 році (фото: facebook.com/nadiya.andrikevych)

Зауважимо, що у 2021 році планується відкриття двох станції метро - на Виноградарі та проспекті Правди. Мова йде про станції "Мостицька" та "Проспект Правди". Загалом же кінцевою станцією Сирецько-Печерської лінії у найближчі роки стане проєктована станція "Маршала Гречка".

Раніше ми писали, що метро на Виноградар буде з "родзинкою" - газоном на даху і скляними панелями.