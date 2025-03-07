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Карти Таро обіцяють прекрасні вихідні 4 знакам Зодіаку. Хто почує хороші новини

Таро-гороскоп на вихідні (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Уже скоро почнуться вихідні й вони подарують велику радість представникам чотирьох знаків Зодіаку. Карти Таро обіцяють їм хороші новини та приємні сюрпризи.

Яким знакам Зодіаку пощастить на цих вихідних, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Лев

На вас чекають дуже насичені дні. Таро-гороскоп на вихідні обіцяє вам чимало можливостей і приємних сюрпризів. Однак вам потрібно пам'ятати про закон бумеранга, не варто ображати тих, хто на це не заслуговує. Не піддавайтеся спокусам.

Козоріг

Карти Таро обіцяють вам прекрасні вихідні, почнеться новий період вашого життя. Зустрічайте радісні події та не думайте про щось погане. Постарайтеся розділити своє щастя з тими, хто перебуває поруч з вами. Куди веселіше і приємніше насолоджуватися життям, якщо ви будете не самі.

Діва

Найближчі вихідні навчать вас радіти життю і вірити в краще. Зустрічайте хороші новини та не забувайте про обіцянки, які ви давали в минулому. Тримайте своє слово і навчіться правильно розпоряджатися своїм часом, тоді вам пощастить ще більше.

Телець

Карти Таро обіцяють вам несподівану зустріч, яка принесе лише радість. Найімовірніше, у вашому житті з'явиться людина, здатна зробити вас щасливішими. Можливість почати все з нуля і забути про минуле стане для вас величезним сюрпризом. Не пропустіть рідкісний шанс.

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Tarot, Collective World.

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