Карты Таро сулят прекрасные выходные 4 знакам Зодиака. Кто услышит хорошие новости

Лев

Вас ждут очень насыщенные дни. Таро-гороскоп на выходные сулит вам немало возможностей и приятных сюрпризов. Однако вам нужно помнить о законе бумеранга, не стоит обижать тех, кто этого не заслуживает. Не поддавайтесь соблазнам.

Козерог

Карты Таро сулят вам прекрасные выходные, начнется новый период вашей жизни. Встречайте радостные события и не думайте о чем-то плохом. Постарайтесь разделить свое счастье с теми, кто находится рядом с вами. Куда веселее и приятнее наслаждаться жизнью, если вы будете не одни.

Дева

Ближайшие выходные научат вас радоваться жизни и верить в лучшее. Встречайте хорошие новости и не забывайте об обещаниях, которые вы давали в прошлом. Держите свое слово и научитесь правильно распоряжаться своим временем, тогда вам повезет еще больше.

Телец

Карты Таро сулят вам неожиданную встречу, которая принесет лишь радость. Скорее всего, в вашей жизни появится человек, способный сделать вас счастливее. Возможность начать все с нуля и забыть о прошлом станет для вас огромным сюрпризом. Не упустите редкий шанс.

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