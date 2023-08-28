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Як не переплачувати за електроенергію, користуючись бойлером: лайфхаки від Yasno

Як економити електроенергію при використанні бойлера (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Бойлером користується практично кожна українська сім'я. Цей прилад "з'їдає" багато електроенергії, але застосовуючи кілька лайфхаків, можна суттєво зменшити споживання світла.

Про те, як економити електроенергію, користуючись бойлером, розповіли у компанії YASNO.

Як правильно вибрати бойлер

Бойлер - один з найбільш витратних електроприладів. Для сім'ї з трьох осіб цей пристрій нагріває близько 6 куб. м і намотує до 200 кВт·год на місяць. 

"Якщо ви лише на етапі вибору бойлера, тоді, перш за все, потрібно визначитися з його об’ємом. Недоцільно для родини з двох-трьох осіб купувати модель на 100 л - це зайві кошти та перевитрати енергії", - пояснюють у компанії.

Також обов’язково звертайте увагу на клас ефективності - він має бути А/А+ та вище.

"Використання таких енергоємних приладів, як бойлер, сьогодні є необхідністю для багатьох родин, але це і додаткові витрати. Зменшити їх можна, не обмежуючи себе у комфорті. Для цього обирайте сучасні енергоощадливі моделі та усією сім’єю дотримуйтесь порад з енергоефективності", - радить експерт з енергоефективних товарів YASNO Сергій Перун.

Як економити електроенергію, якщо встановлений бойлер

Зменшити витрати електроенергії та, відповідно, суму у платіжці допоможуть наступні лайфхаки:   

  • відрегулюйте температуру нагрівання на рівні 55 градусів - це знизить енергоспоживання без обмеження комфорту
  • вчасно очищуйте і видаляйте накип всередині бойлера
  • встановіть автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку. Якщо є така розетка і двозонний лічильник, за використану з 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше
  • не вимикайте бойлер постійно з мережі, щоб на підігрів води не йшло більше енергії, ніж на підтримку її температури

Як отримувати бонуси за оплату електроенергії

Споживачі, які відмовляться від паперових платіжок на користь електронних зможуть отримувати бонуси у вигляді 10% від суми оплати. При цьому важливо вчасно оплачувати квитанції. А накопичені бонуси можна використати на придбання побутових товарів у магазині YASNO.

"Перейти" на електронні платіжки можна у своєму особистому кабінеті. Ось посилання:

Детальніше про те, як нараховують бонуси та коли їх можна використати, читайте тут.

Раніше ми розповідали про те, що треба зробити, щоб не нараховувались платіжки за світло, якщо у квартирі ніхто не живе.

Читайте також про те, які твердження про платіжки за світло є міфами.

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