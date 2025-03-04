Як миттєво скопіювати текст із фото на смартфонах Android: 7 зручних способів

Скопіювати текст з фотографії - завдання, з яким кожен може зіткнутися в повсякденному житті. На Android є безліч способів зробити це швидко і без зайвих зусиль.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized, який спеціалізується на технологічній тематиці.
Google Lens - один із найкращих інструментів для вилучення та копіювання тексту із зображень. Також можна перекласти і скопіювати витягнутий текст у буфер обміну.
Додаток Google Lens доступний для встановлення в Play Store. Щоб його використовувати, виконайте такі кроки:
Якщо ви вибрали "Пошук із камерою", наведіть камеру на об'єкт із текстом і натисніть значок затвора. Після цього текст буде виділено на зображенні. Виберіть потрібний фрагмент вручну і скопіюйте його.
Google Keep Notes - це додаток для нотаток від Google, доступний для завантаження та встановлення в Play Store. Одна з головних можливостей Keep Notes - це витяг тексту із зображень.
Як витягти текст із зображення в Keep Notes:
Текст автоматично додасться в замітку під зображенням. Тепер його можна скопіювати або зберегти. Також можна синхронізувати нотатку з Google-акаунтом і використовувати її на інших пристроях.
Microsoft Lens - ще один багатофункціональний додаток з Google Play Store, схожий на Google Lens. Він підтримує технологію OCR (оптичне розпізнавання символів), даючи змогу витягувати текст із зображень. Встановіть Microsoft Lens із Play Store і виконайте такі кроки:
Через кілька секунд застосунок відобразить весь знайдений текст. Його можна скопіювати, натиснувши "Копіювати", або відразу поділитися за допомогою кнопки "Поділитися".
Якщо ви регулярно користуєтеся Google Photos і не хочете встановлювати додаткові додатки, то можна витягувати текст прямо в цьому сервісі.
Як це зробити:
На відміну від інших застосунків, де копіюється весь текст, у Google Photos можна одразу виділити та зберегти лише потрібні фрагменти.
Якщо у вас смартфон Samsung, вам не потрібно встановлювати додаткові додатки для вилучення тексту із зображень. Коли ви наводите камеру на об'єкт із текстом, додаток "Камера" автоматично відображає значок "T" внизу екрана. Натисніть на нього, щоб відсканувати і витягти текст.
Аналогічно, якщо у вас є зображення з текстом у галереї, просто відкрийте його, потім натисніть і утримуйте текст на зображенні. З'явиться значок "T", який дасть змогу скопіювати текст.
Якщо ви знайшли зображення з текстом в інтернеті і хочете витягти його, це можна легко зробити за допомогою Google Chrome.
Якщо вам часто потрібно сканувати документи і витягувати текст із зображень, Adobe Scan - чудове рішення. Для роботи з додатком необхідно увійти в акаунт Google або Adobe.
Як витягти текст за допомогою Adobe Scan:
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