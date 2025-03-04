Как мгновенно скопировать текст с фото на смартфонах Android: 7 удобных способов

Скопировать текст с фотографии - задача, с которой каждый может столкнуться в повседневной жизни. На Android есть множество способов сделать это быстро и без лишних усилий.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized, который специализируется на технологической тематике.
Google Lens - один из лучших инструментов для извлечения и копирования текста из изображений. Также можно перевести и скопировать извлеченный текст в буфер обмена.
Приложение Google Lens доступно для установки в Play Store. Чтобы его использовать, выполните следующие шаги:
Если вы выбрали "Поиск с камерой", наведите камеру на объект с текстом и нажмите значок затвора. После этого текст будет выделен на изображении. Выберите нужный фрагмент вручную и скопируйте его.
Google Keep Notes - это приложение для заметок от Google, доступное для загрузки и установки в Play Store. Одна из главных возможностей Keep Notes - это извлечение текста из изображений.
Как извлечь текст из изображения в Keep Notes:
Текст автоматически добавится в заметку под изображением. Теперь его можно скопировать или сохранить. Также можно синхронизировать заметку с Google-аккаунтом и использовать ее на других устройствах.
Microsoft Lens - еще одно многофункциональное приложение из Google Play Store, похожее на Google Lens. Оно поддерживает технологию OCR (оптическое распознавание символов), позволяя извлекать текст из изображений. Установите Microsoft Lens из Play Store и выполните следующие шаги:
Через несколько секунд приложение отобразит весь найденный текст. Его можно скопировать, нажав "Копировать", или сразу поделиться с помощью кнопки "Поделиться".
Если вы регулярно пользуетесь Google Photos и не хотите устанавливать дополнительные приложения, то можно извлекать текст прямо в этом сервисе.
Как это сделать:
В отличие от других приложений, где копируется весь текст, в Google Photos можно сразу выделить и сохранить только нужные фрагменты.
Если у вас смартфон Samsung, вам не нужно устанавливать дополнительные приложения для извлечения текста из изображений. Когда вы наводите камеру на объект с текстом, приложение "Камера" автоматически отображает значок "T" внизу экрана. Нажмите на него, чтобы отсканировать и извлечь текст.
Аналогично, если у вас есть изображение с текстом в галерее, просто откройте его, затем нажмите и удерживайте текст на изображении. Появится значок "T", который позволит скопировать текст.
Если вы нашли изображение с текстом в интернете и хотите извлечь его, это можно легко сделать с помощью Google Chrome.
Если вам часто нужно сканировать документы и извлекать текст с изображений, Adobe Scan - отличное решение. Для работы с приложением необходимо войти в аккаунт Google или Adobe.
Как извлечь текст с помощью Adobe Scan:
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