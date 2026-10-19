Гель, порошок і кондиціонер: у який відсік пральної машини додавати засоби

Не всі засоби для прання можна додавати в один відсік. Неправильне використання лотка може призвести до того, що порошок, гель або кондиціонер потраплять у барабан не на тому етапі прання.

Styler пояснює, як користуватися лотком і дозувати засоби, спираючись на рекомендації виробників.

Що означають позначки на лотку

У багатьох машинах із ручним дозуванням є три відсіки. Як пояснює Bosch , їх позначають так:

I - попереднє прання. Сюди додають засіб, якщо обрали програму з цим етапом.

Сюди додають засіб, якщо обрали програму з цим етапом. II - основне прання. Це відділення для порошку або гелю під час основного циклу.

Це відділення для порошку або гелю під час основного циклу. квітка - кондиціонер для білизни. Рідину наливають не вище позначки MAX.

Попереднє прання - додатковий етап для сильно забруднених речей. Якщо його не ввімкнено, відсік I залишають порожнім.

Орієнтуйтеся на маркування, а не на розташування відділень зліва чи справа: конструкція лотка залежить від моделі.

Куди засипати порошок і заливати гель

Порошок або гель для основного прання додають у відсік II. Однак для рідкого засобу може бути передбачена спеціальна вставка.

Наприклад, Samsung пояснює: у моделях зі знімною ємністю для рідкого засобу гель наливають у неї. Якщо використовують порошок, ємність виймають, а засіб засипають безпосередньо у відділення основного прання.

Положення заслінки або спосіб встановлення вставки звіряйте з інструкцією до своєї машини: конструкція може відрізнятися.

Капсули використовують інакше. Для моделей, у яких вони дозволені, виробник рекомендує класти їх у барабан перед завантаженням речей.

Куди додавати кондиціонер

Кондиціонер наливають у відділення з позначкою квітки. У рекомендаціях LG наголошують: не можна перевищувати позначку MAX, адже надлишок кондиціонера може потрапити у відсік для прального засобу.

MAX позначає граничний рівень, а не обов'язкову дозу на кожне прання. Кількість кондиціонера відміряйте за рекомендаціями на упаковці, враховуючи місткість відсіку.

Гель і кондиціонер додають у призначені для них відділення, тому змішувати їх у відсіку основного прання не слід.

Як користуватися машиною з автодозуванням

У моделях з автодозуванням є резервуари, з яких машина сама відміряє засоби. Для ручного додавання передбачені окремі відділення, тому звичайна схема I та II підходить не завжди.

Зокрема, Electrolux пояснює правила для системи AutoDose:

у резервуари автодозування заливають лише призначені для них рідкі засоби;

порошок і капсули в ці резервуари додавати не можна;

порошок засипають у відсік ручного дозування;

перед ручним додаванням вимикають автоматичну подачу відповідного засобу.

Якщо не вимкнути AutoDose, машина може подати засіб і з резервуара, і з ручного відсіку. Щоб уникнути подвійної дози, перевірте налаштування перед запуском.

Спосіб вимкнення автодозування дивіться в інструкції до своєї моделі.

Скільки засобу додавати

Універсальної дози порошку чи гелю для всіх завантажень немає. Виробник пральних засобів Ariel радить враховувати три основні чинники:

кількість білизни;

ступінь забруднення;

жорсткість води.

Дозу визначайте за інструкцією на упаковці конкретного засобу. Не орієнтуйтеся лише на "один ковпачок": концентрація гелів і рекомендована кількість можуть відрізнятися.

Автодозування не скасовує перевірки рекомендованої дози. Базове налаштування може потребувати коригування залежно від жорсткості води та засобу. Тому після зміни гелю варто звірити дозування на його упаковці з налаштуваннями машини.