UA / RU
rbc.ua
Останні новини
17:51 Корисне
Чому після миття підлога залишається липкою: часті помилки під час прибирання
17:19 Люди
Аніта Луценко підтвердила чутки про роман і вперше розсекретила свого обранця (фото)
16:39 Смачно
Вечеря в одній сковорідці: рецепт рису з куркою та овочами від редакторки Styler
15:57 Холостяк
Що подивитися перед прем’єрою "Холостяка": фільми про побачення та пошуки кохання
15:31 Тренди
Які незвичні гриби ростуть в Україні: від чорної лисички до "пальців мерця" (фото)
14:58 Корисне
Як безпечно почистити срібло та золото вдома: поради від Pandora,Tiffany & Co та інших
14:05 Люди
Лєра Мандзюк зізналася в домаганнях родича у 6-річному віці: "Думала, хоче обійняти"
13:27 Смачно
Шоколадне тістечко в мікрохвильовці: перевірений рецепт без доданого цукру (фото)
12:43 Люди
Христина Соловій пояснила, чому відмовилася від концерту пам'яті Степана Гіги
12:01 Гороскопи
Козороги вимагають результату, а Діви - ідеалу: які знаки Зодіаку найприскіпливіші
Всі новини
Головна Корисне Чому після миття підлога залишається липкою: часті помилки під час прибирання
Корисне 16 жовтня 2026 · 17:51
Додати як бажане джерело в Google

Чому після миття підлога залишається липкою: часті помилки під час прибирання

Як правильно мити підлогу, доглядати за шваброю та пилососом, щоб довше зберігати чистоту вдома
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Чому після миття підлога залишається липкою: часті помилки під час прибирання

Жінка миє підлогу (фото: Styler)

Після прибирання на підлозі можуть залишатися липкі сліди, а на поверхнях - пил. Іноді причина в надлишку мийного засобу, брудному інвентарі або неправильній послідовності дій. Через ці помилки частина забруднень залишається, а нові накопичуються швидше.

Styler розповідає про поширені помилки, які заважають підтримувати чистоту, та пояснює, як їх уникнути.

Додавати забагато мийного засобу

Якщо наливати очищувач «на око», легко перевищити рекомендовану кількість. У рекомендаціях для дерев’яних підлог O-Cedar пояснює, що надмірне використання засобів може залишати липкий наліт, до якого пристає бруд.

Відміряйте засіб за інструкцією на упаковці та обирайте його відповідно до типу покриття. Концентрат розводьте у вказаних пропорціях, а готовий до використання продукт застосовуйте так, як радить виробник.

Починати з підлоги, а потім витирати пил

Під час очищення меблів пил і дрібне сміття осідають унизу, пояснює авторка матеріалу Which?. Тому рухайтеся згори донизу: спочатку очистіть верхні полиці та шафи, потім нижчі поверхні. Наприкінці пропилососьте й вимийте підлогу, якщо покриття допускає вологе прибирання.

Під час миття рухайтеся від дальнього кута до виходу, щоб не наступати на вже очищені ділянки.

Мити підлогу брудною водою

Якщо протягом усього прибирання полоскати швабру в тій самій брудній воді, частина забруднень повертатиметься на підлогу. У Vileda рекомендують змінювати воду в міру забруднення. Іноді це потрібно робити кілька разів за одне прибирання.

Також перевіряйте стан насадки: якщо вона забруднилася, промийте її або використайте чисту. Після прибирання очищайте насадку відповідно до інструкції виробника.

Прати мікрофібру з кондиціонером

Кондиціонер для білизни може погіршити здатність мікрофібри збирати пил і бруд. Як пояснює виробник E-Cloth, пом’якшувач залишає на волокнах речовини, які заповнюють проміжки між ними та знижують ефективність очищення.

Періть мікрофібру без кондиціонера, використовуючи невелику кількість прального засобу. Уникайте також засобів із доданим пом’якшувачем.

Якщо випадково випрали серветку з кондиціонером, не поспішайте її викидати. E-Cloth радить одразу перепрати свої вироби без пом'якшувача, дотримуючись інструкції з догляду.

Температуру прання та спосіб сушіння обирайте за інструкцією до конкретного виробу, оскільки не всі серветки потребують однакового догляду.

Не очищати сам пилосос

Переповнений контейнер, забруднений фільтр та сміття в насадці можуть погіршувати ефективність прибирання. Dyson рекомендує спорожняти контейнер, щойно сміття досягає позначки MAX, щоб підтримувати належну силу всмоктування.

Не допускайте переповнення контейнера або мішка, регулярно очищайте щітку та перевіряйте фільтри відповідно до інструкції виробника.

Перед очищенням обов’язково вимикайте прилад. Мийте лише ті фільтри, для яких це дозволено, і встановлюйте їх назад тільки після повного висихання.

Забувати про килимок біля вхідних дверей

Придверний килимок затримує частину пилу, піску та вологи, які потрапляють до оселі з вулиці. Проте на ньому самому поступово накопичуються забруднення, тому він також потребує регулярного догляду.

Виробник Ruggable рекомендує пилососити свої придверні килимки, за потреби витрушувати їх надворі, а після вологого очищення повністю висушувати.

Додайте килимок до звичного прибирання передпокою та не забувайте очищати підлогу під ним. Спосіб миття або прання обирайте відповідно до рекомендацій виробника: не кожен килимок можна прати в машинці.

Раніше ми розповідали, як ефективно відмити від жиру і не пошкодити фільтри.

Сподобалась стаття? Поділіться нею з друзями
FB TG X VB
ТОП Антоніна Хижняк озвучила "головну умову" для учасників проєкту "Холостячка" (відео) Холостяк Антоніна Хижняк озвучила "головну умову" для учасників проєкту "Холостячка" (відео)
Атмосферні ігри на ПК, які можна пройти за вечір чи вихідні: Stray, Journey, Firewatch та інші
Атмосферні ігри на ПК, які можна пройти за вечір чи вихідні: Stray, Journey, Firewatch та інші Тренди
Як безпечно відмити термос і термочашку від нальоту та запаху: покроковий гайд
Як безпечно відмити термос і термочашку від нальоту та запаху: покроковий гайд Корисне
Більше цікавого
"Це справжні почуття". Григорій Решетник про феномен "Холостяка", виховання синів і репутацію в Україні "Це справжні почуття". Григорій Решетник про феномен "Холостяка", виховання синів і репутацію в Україні Поліна Кузенко · 15 жовтня 2026, 14:16
Опалювальний сезон 2026: які тарифи на тепло у Дніпрі, Києві, Львові та Харкові Опалювальний сезон 2026: які тарифи на тепло у Дніпрі, Києві, Львові та Харкові Юлія Шиканова · 16 жовтня 2026, 06:19
Сирники із рум'яною скоринкою: перевірений рецепт від редакторки Styler (фото) Сирники із рум'яною скоринкою: перевірений рецепт від редакторки Styler (фото) Юлія Люшньова · 16 жовтня 2026, 07:15
Аніта Луценко підтвердила чутки про роман і вперше розсекретила свого обранця (фото) Аніта Луценко підтвердила чутки про роман і вперше розсекретила свого обранця (фото) Наталя Крижанівська · 16 жовтня 2026, 17:19