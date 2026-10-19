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Главная Полезное Гель, порошок и кондиционер: в какой отсек стиральной машины добавлять средства
Полезное 19 октября 2026 · 14:35
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Гель, порошок и кондиционер: в какой отсек стиральной машины добавлять средства

Что означают отметки I, II и цветок и когда нужно выключать автодозировку
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Гель, порошок и кондиционер: в какой отсек стиральной машины добавлять средства

Хозяйка загружает стирку (фото: Styler)

Не все стиральные средства можно добавлять в один отсек. Неправильное использование лотка может привести к тому, что порошок, гель или кондиционер попадут в барабан не на том этапе стирки.

Styler объясняет, как пользоваться лотком и дозировать средства, основываясь на рекомендациях производителей.

Что означают отметки на лотке

Во многих машинах с ручной дозировкой есть три отсека. Как объясняет Bosch , их обозначают так:

  • I - предварительная стирка. Сюда прибавляют средство, если выбрали программу с этим этапом.
  • II - основная стирка. Это отделение для порошка или геля во время основного цикла.
  • цветок - кондиционер для белья. Жидкость наливают не выше отметки MAX.

Предварительная стирка - дополнительный этап для сильно загрязненных вещей. Если он не включен, отсек I оставляется пустым.

Ориентируйтесь на маркировку, а не расположение отделений слева или справа: конструкция лотка зависит от модели.

Куда засыпать порошок и заливать гель

Порошок или гель для основной стирки добавляют в отсек II. Однако для жидкого средства может быть предусмотрена специальная вставка.

К примеру, Samsung объясняет: в моделях со съемной емкостью для жидкого средства гель наливают в нее. Если используют порошок, емкость вынимают, а средство засыпают непосредственно в отделение основной стирки.

Положение заслонки или способ установки вставки сверяйте с инструкцией к машине: конструкция может отличаться.

Капсулы используют по-другому. Для моделей, в которых они разрешены, производитель рекомендует класть их в барабан перед загрузкой вещей.

Куда добавлять кондиционер

Кондиционер наливают в отделение с отметкой цветка. В рекомендациях LG отмечают: нельзя превышать отметку MAX, ведь избыток кондиционера может попасть в отсек для стирального средства.

MAX обозначает предельный уровень, а не обязательную дозу на каждую стирку. Количество кондиционера отмерьте по рекомендациям на упаковке, учитывая емкость отсека.

Гель и кондиционер добавляют в предназначенные для них отделения, поэтому смешивать их в отсеке основной стирки не следует.

Как пользоваться машиной с автодозировкой

В моделях с автодозировкой есть резервуары, из которых машина сама отмеряет средства. Для ручного сложения предусмотрены отдельные отделения, поэтому обычная схема I и II подходит не всегда.

В частности, Electrolux объясняет правила для системы AutoDose:

  • в резервуары автодозировки заливают только предназначенные для них жидкие средства;
  • порошок и капсулы в эти резервуары добавлять нельзя;
  • порошок засыпают в отсек ручной дозировки;
  • перед ручным добавлением выключают автоматическую подачу соответствующего средства.

Если не выключить AutoDose, машина может подать средство и из резервуара, и из ручного отсека. Во избежание двойной дозы проверьте настройки перед запуском.

Способ отключения автодозировки см. в инструкции к модели.

Сколько средства добавлять

Универсальной дозы порошка или геля для всех скачиваний нет. Производитель стиральных средств Ariel советует учитывать три основных фактора:

  • количество белья;
  • степень загрязнения;
  • жесткость воды.

Дозу определяйте по указанию на упаковке конкретного средства. Не ориентируйтесь только на один колпачок: концентрация гелей и рекомендуемое количество могут отличаться.

Автодозировка не отменяет проверку рекомендуемой дозы. Базовая настройка может потребовать корректировки в зависимости от жесткости воды и средства. Поэтому после смены геля следует сверить дозировку на его упаковке с настройками машины.

Раньше мы писали, почему после мытья пол остается липким.

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