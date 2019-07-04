Это реалии жизни: Коломойский назвал войну на Донбассе внутренним конфликтом

Игорь Коломойский, известный олигарх, назвал военные действия на Донбассе "внутренним гражданским конфликтом". Об этом он заявил в интервью для издания "НВ".

Игорь Коломойский утверждает, что конфликт на Донбассе "никем не инспирированный, никакой Россией", при этом он признает, что там есть российская техника.

"А у нас то, что произошло на Донбассе – это что произошло? Это внутренний гражданский конфликт. Она и сейчас там есть, российская техника, и будет. Пока будет конфликт, будет там российская техника. Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? Джавелины есть у нас? Это чья техника?" – завил Коломойский.

Он отметил, что США предоставили Украине военную технику для того, чтобы поддерживать конфликт на Донбассе, так как им выгодно держать санкции против России.

"Во всяком случае, при предыдущем президенте так было. А нынешний президент Дональд Трамп, по-моему, у него другая точка зрения, но как из нее выйти - он не знает. А в преддверии очередных президентских выборов, может, он не торопится с этим", - считает олигарх.

Однако наличие российских военных на Донбассе Игорь Коломойский также признал и назвал их "переодетыми отпускниками".

"Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В "ДНР-ЛНР" 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в "отпуск" или в "командировку", — выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, — это нормальное явление", - добавил олигарх.

Кроме того, он считает, что конфликт на Донбассе начали готовить еще 20 лет назад.

"Но у нас основа, шампур этого конфликта, — это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы", - резюмировал Коломойский.

Напомним, ранее мы писали о том, что Андрей Богдан готов официально разрешить русский язык на территории Донецка и Луганска.

А также рассказывали о том, что Коломойский вернулся в Украину и вызвал оживленные дискуссии в сети.