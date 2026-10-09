Електрообігрівач удома: правила ДСНС та помилки, які можуть спричинити пожежу

Перевіряйте справність обігрівача та довіряйте ремонт фахівцям

Перед увімкненням огляньте корпус, шнур, вилку та захисні решітки. Не користуйтеся приладом, якщо помітили пошкоджену ізоляцію, оголені дроти або відсутні захисні елементи.

ДСНС застерігає від використання пошкоджених і саморобних електроприладів: вони можуть перегріватися, спричиняти ураження струмом або загоряння.

Не розбирайте та не ремонтуйте несправний обігрівач самостійно. Передайте його на перевірку до сервісного центру або кваліфікованого фахівця.

Залишайте безпечну відстань до штор і меблів

За рекомендаціями ДСНС, між електрообігрівачем і горючими речами потрібно залишати щонайменше 1,5 метра. Це стосується, зокрема, штор, меблів та одягу. Якщо виробник передбачає більшу відстань, дотримуйтеся його інструкції.

У квітні 2026 року Лондонська пожежна бригада повідомила про пожежу в житловому будинку, ймовірною причиною якої був тепловентилятор, встановлений надто близько до горючих матеріалів.

Ставте обігрівач на рівну поверхню

Підлоговий обігрівач не ставте на диван, ліжко чи стос речей. Електропостачальний кооператив WRECC рекомендує рівну, стійку, негорючу поверхню та застерігає від розміщення приладу на меблях, килимах і килимках.

Оберіть місце, де обігрівач не перекинуть діти чи домашні тварини і де за шнур не зачіпатимуться люди.

Під час купівлі зверніть увагу на захист від перегрівання та автоматичне вимкнення при перекиданні.

Не накривайте обігрівач і не перекривайте решітки

Не кладіть на обігрівач пледи, рушники чи одяг і не використовуйте його для сушіння взуття. Сушарку з білизною також тримайте на безпечній відстані від приладу.

З досвіду авторки Styler: одного разу залишений на увімкненому обігрівачі плед частково розплавився, а в помешканні з’явився запах горілого. Загоряння вдалося уникнути, проте тканина була пошкоджена.

Не перекривайте отвори, через які проходить повітря. Фахівці британської організації з електробезпеки Electrical Safety First пояснюють, що заблоковані решітки й накопичення пилу можуть спричинити перегрівання конвектора. У тепловентилятора пил і ворс також не повинні обмежувати потік повітря.

Підключайте прилад безпосередньо до розетки

Комісія США з безпеки споживчих товарів радить підключати електрообігрівач безпосередньо до настінної розетки, без подовжувачів і мережевих фільтрів: вони можуть перегріватися.

Якщо штатний шнур не дістає до розетки, знайдіть інше місце для приладу, зберігаючи безпечну відстань до речей.

Стежте за навантаженням на електромережу

Підключення безпосередньо до розетки не скасовує потреби враховувати навантаження. Не вмикайте кілька потужних обігрівачів одночасно.

Ризик перевантаження розеток зростає, коли підключають кілька приладів, що споживають багато електроенергії, наприклад обігрівач, чайник і праску.

Якщо під час роботи обігрівача спрацьовує захисний автомат, припиніть користування та зверніться до електрика для перевірки причини.

Не ігноруйте нагрівання вилки та розетки

Гаряча вилка чи розетка, сліди підгоряння, гудіння або потріскування - ознаки, з якими потрібно звернутися до кваліфікованого фахівця.

Припиніть користування обігрівачем до з’ясування причини. Якщо розетка іскрить або димить, не торкайтеся її. Вимкніть живлення на електрощитку, лише якщо до нього можна безпечно дістатися.

Вимикайте прилад перед сном і виходом із дому

Вимикайте обігрівач перед виходом з оселі та перед сном. Закінчивши користування, від'єднайте його від електромережі.

Додатково подбайте про справність сповіщувача диму. Його потрібно перевіряти щомісяця.

Як діяти, якщо обігрівач задимів або загорівся

За рекомендаціями рятувальників, у разі загоряння негайно телефонуйте 101. Якщо це безпечно, вимкніть живлення на електрощитку. Не торкайтеся приладу чи розетки, що іскрять або горять.

Не гасіть електроприлад під напругою водою. Це може призвести до ураження струмом.

Якщо вогонь чи дим поширюються або ви не можете діяти безпечно, залиште небезпечне місце та попередьте інших. Під час евакуації не користуйтеся ліфтом.