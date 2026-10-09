Электрообогреватель дома: правила ГСЧС и ошибки, которые могут вызвать пожар

Проверяйте исправность обогревателя и доверяйте ремонт специалистам

Перед включением осмотрите корпус, шнур, вилку и защитные решётки. Не пользуйтесь прибором, если заметили поврежденную изоляцию, оголенные провода или отсутствуют защитные элементы.

ГСЧС предостерегает от использования поврежденных и самодельных электроприборов: они могут перегреваться, вызывать поражение током или возгорание.

Не разбирайте и не ремонтируйте неисправный обогреватель самостоятельно. Передайте его на проверку в сервисный центр или квалифицированный специалист.

Оставляйте безопасное расстояние до штор и мебели

По рекомендациям ГСЧС, между электрообогревателем и горючими вещами нужно оставлять не менее 1,5 метра. Это касается, в частности, штор, мебели и одежды. Если производитель предусматривает большее расстояние, следуйте инструкциям.

В апреле 2026 года Лондонская пожарная бригада сообщила о пожаре в жилом доме, вероятной причиной которого был тепловентилятор, установленный слишком близко к горючим материалам.

Ставьте обогреватель на ровную поверхность

Напольный обогреватель не ставьте на диван, кровать или стопку вещей. Электроснабжающий кооператив WRECC рекомендует ровную, устойчивую, негорючую поверхность и предохраняет от размещения прибора на мебели, коврах и ковриках.

Выберите место, где обогреватель не опрокинут дети или домашние животные и где за шнур не затрагиваются люди.

При покупке обратите внимание на защиту от перегрева и автоматическое выключение при опрокидывании.

Не накрывайте обогреватель и не перекрывайте решетку

Не кладите на обогреватель пледы, полотенца или одежду и не используйте его для сушки обуви. Сушильное белье также держите на безопасном расстоянии от прибора.

По опыту автора Styler: однажды оставленный на включенном обогревателе плед частично расплавился, а в доме появился запах горелого. Возгорание удалось избежать, однако ткань была повреждена.

Не перекрывайте отверстия, через которые проходит воздух. Специалисты британской организации по электробезопасности Electrical Safety First объясняют, что заблокированные решетки и накопление пыли могут привести к перегреву конвектора. У тепловентилятора пыль и ворс также не должны ограничивать поток воздуха.

Подключайте устройство непосредственно к розетке.

Комиссия США по безопасности потребительских товаров советует подключать электрообогреватель непосредственно к настенной розетке , без удлинителей и сетевых фильтров: они могут перегреваться.

Если штатный шнур не доходит до розетки, найдите другое место для устройства, сохраняя безопасное расстояние до вещей.

Следите за нагрузкой на электросеть

Подключение непосредственно к розетке не отменяет потребности учитывать нагрузку. Не включайте несколько мощных обогревателей одновременно.

Риск перегрузки розеток возрастает, когда подключают несколько приборов, потребляющих много электроэнергии, например обогреватель, чайник и утюг.

Если во время работы отопителя срабатывает защитный автомат, прекратите пользование и обратитесь к электрику для проверки причины.

Не игнорируйте нагрев вилки и розетки

Горячая вилка или розетка, следы подгорания, гудения или потрескивания – признаки, с которыми следует обратиться к квалифицированному специалисту.

Прекратите использование обогревателя до выяснения причины. Если розетка искрит или дымит, не прикасайтесь к ней. Выключите питание на электрощитке, только если до него можно безопасно добраться.

Выключайте устройство перед сном и выходом из дома

Выключайте отопитель перед выходом из дома и перед сном. Окончив использование, отсоедините его от электросети.

Дополнительно позаботьтесь об исправности извещателя дыма. Его нужно проверять ежемесячно.

Как действовать, если обогреватель задымился или загорелся

По рекомендациям спасателей , в случае возгорания немедленно звоните по телефону 101. Если это безопасно, выключите питание на электрощитке. Не касайтесь искрящих или горящих приборов или розеток.

Не гасите прибор под напряжением водой. Это может привести к поражению током.

Если огонь или дым распространяются или вы не можете действовать безопасно, оставьте опасное место и предупредите других. При эвакуации не пользуйтесь лифтом.