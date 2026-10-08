Холодильник працює, а продукти теплі: чому виникає проблема та що радять у LG та Samsung

Холодильник може гірше охолоджувати продукти через переповнені полиці, нещільно зачинені дверцята або надто високу задану температуру . Такі причини варто перевірити перед зверненням до сервісу.

Styler розповідає, які 5 причин можуть погіршувати охолодження та що варто перевірити.

1. Надто висока задана температура

У LG пояснюють, що налаштування на рівні +5 або +6 градусів може бути однією з причин недостатнього охолодження.

Перевірте встановлену температуру та порядок її зміни в інструкції до вашої моделі. Якщо шкала регулятора позначена цифрами без градусів, уточніть їхнє значення в посібнику.

За рекомендаціями Управління з контролю за продуктами та ліками США , температура в холодильнику має бути не вищою за +4 градуси, а в морозильній камері -18 градусів або нижчою.

Для перевірки використовуйте окремий термометр для холодильника: регулятор не завжди показує фактичну температуру всередині.

2. Переповнені полиці та перекриті отвори для повітря

Надмірна кількість продуктів і перекриті вентиляційні отвори заважають циркуляції холодного повітря.

Якщо у вашій моделі є отвори для подачі холодного повітря, переставте пакети й контейнери, які їх закривають. Їхнє розташування перевірте в інструкції до моделі. Між продуктами залишайте простір, а не заповнюйте кожну вільну ділянку полиці.

3. Довго відчинені або нещільно зачинені дверцята

У Samsung наголошують, що під час відкривання дверцят частина холодного повітря виходить, натомість тепле потрапляє всередину.

Розставте продукти так, щоб швидко знаходити потрібне та не тримати дверцята довго відчиненими.

Також переконайтеся, що дверцята зачиняються повністю. Цьому можуть заважати неправильно встановлені полиці або продукти, які виступають за їхній край.

4. Забруднений або пошкоджений ущільнювач

Бруд на ущільнювачі може заважати щільному приляганню дверцят. Очистіть його вологою тканиною з невеликою кількістю засобу для миття посуду.

Для перевірки прилягання затисніть аркуш паперу між ущільнювачем і корпусом холодильника, зачинивши дверцята. Під час витягування має відчуватися легкий опір. Якщо папір вислизає легко, очистіть ущільнювач і повторіть перевірку.

Якщо папір і після очищення вислизає легко або ущільнювач пошкоджений чи деформований, зверніться до сервісу.

5. Недостатньо місця для відведення тепла

Холодильник відводить тепло назовні. Надто тісне місце встановлення може заважати цьому та погіршувати охолодження.

Перевірте монтажні відступи в інструкції саме до вашої моделі. Вимоги до окремо встановлених і вбудованих приладів можуть відрізнятися.

Також уникайте прямих сонячних променів і розміщення поруч із джерелами тепла, зокрема духовкою чи варильною поверхнею.

Що робити з продуктами, поки холодильник погано охолоджує

На час перевірки та ремонту перемістіть швидкопсувні продукти до справного холодильника, який підтримує температуру не вище +4 градусів. Це стосується, зокрема, м’яса, риби, молочних продуктів і готових страв.

Зміна налаштувань не означає, що всередині вже стало достатньо холодно. Перш ніж повертати продукти, перевірте фактичну температуру окремим термометром.

FDA застерігає, що їжа може містити небезпечні бактерії навіть без змін запаху чи вигляду. Якщо невідомо, як довго швидкопсувні продукти перебували за температури вище безпечної межі, їх слід викинути. Не куштуйте їжу, щоб перевірити її безпечність.

Коли потрібно звернутися до майстра

Якщо після перевірки налаштувань, розміщення продуктів і закривання дверцят холодильник усе одно не підтримує потрібної температури, варто звернутися по технічну допомогу.