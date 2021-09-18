Дни ангела в октябре 2021: как назвать ребенка и кого поздравлять с именинами

День ангела (именины) - это личный праздник у православных и католиков. Он приходится на день, в который церковь отмечает память одноименного святого.

При этом в народе считается, что малыша нужно называть именем того святого, в чей день он родился. Это подарит ребенку покровительство, удачу и счастье.