З'явився "суперлікар", який прогнозує ризик смерті з точністю 85%

У США розробили штучний інтелект, який за медичними показниками прогнозує ризик смертності. Так званий "лікар" робить це із точністю до 85%.

Про це йдеться у дослідженні сайту Nature .

Як працює незвичайний лікар

У новому дослідженні науквоці з Нью-Йоркського університету вирішили з'ясувати, чи зможуть вони навчити штучний інтелект (ШІ) робити прогнози щодо пацієнтів на основі медичних записів.

Наразі штучний інтелект може робити прогнози на основі грамотно структурованих даних, як-от УЗД і результати аналізів. Адже головна проблема полягає в тому, що два різних лікарі можуть по-різному описувати симптоми та лікування одного пацієнта.

Щоб навчити "нового лікаря", дослідники додали в його базу мільйони медичних нотаток, написаних лікарями для понад 380 000 пацієнтів. Остаточний набір даних становив приблизно 4,1 мільярда слів.

Після навчання здатність ШІ передбачати повторну госпіталізацію. NYUTron перевершив стандартні моделі, правильно визначивши 85% пацієнтів, які помруть у лікарні.

NYUTron також "переміг" шість лікарів, яким було доручено спрогнозувати ймовірність повторної госпіталізації 20 пацієнтів на основі виписних листів. Медіана точності лікарів становила 62,8%, а ШІ - 77,8%.

Однак штучний інтелект не був найкращим у прогнозуванні ризику повторної госпіталізації.

Чи використовують таку технологію у світі

Сьогодні відомо про штучний інтелект британської команди лікарів. Він може дивитися на сканування сітківки ока, щоб передбачити ризик серцево-судинних захворювань у пацієнта.

Водночас інший штучний інтелект може передбачити ризик рецидиву меланоми, просто дивлячись на фотографії первинного раку шкіри.