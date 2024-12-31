Чому одні старіють швидші, а інші - ні. Тренер розклав все по поличкам

Чому одні люди старіють швидше, а інші залишаються бадьорими й активними? Відповідь криється в теломерах - своєрідних "захисних ковпачках" на кінцях хромосом у клітинах нашого організму.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та нутриціолога Юрія Попка в Facebook.

Чому одні люди старіють швидше за інших?

Теломери виконують функцію захисту хромосом під час ділення клітин. Уявіть їх як пластикові або металеві наконечники на шнурках взуття, які запобігають зношуванню. Чим коротші ці ковпачки, тим швидше організм старіє.

З кожним діленням клітини теломери скорочуються, і коли вони стають надто короткими, клітина перестає нормально функціонувати та старіє. Старі клітини негативно впливають на здорові, подібно до гнилого яблука, яке псує інші.

Однак є і хороші новини: деякі клітини мають фермент теломеразу, який здатний подовжувати теломери, дозволяючи клітинам ділитися практично без обмежень. Цей фермент активний у стовбурових клітинах волосся, мозку, м'язів, а також у сперматозоїдах і яйцеклітинах.

Дослідження показують, що люди з довшими теломерами виглядають молодшими, почуваються здоровішими та мають вищу активність теломерази. Але як вплинути на довжину теломер?

Що допомогає сповільнити старіння?

На жаль, чарівної пігулки не існує. Проте є методи, які допомагають сповільнити скорочення теломер:

Збалансоване харчування.

Регулярна фізична активність.

Зменшення стресу.

Відмова від куріння та надмірного вживання алкоголю.

Комплексний підхід до способу життя може зберегти ваші теломери довшими, а вас - здоровішими та молодшими на довгі роки.