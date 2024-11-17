Чому у деяких людей чешеться шкіра від вовняного "кусючого" светру. Названо причину

Чи може бути алергія на шерсть?

Вовна є відомим алергеном з 1930-х років, але тільки сучасна медицина пояснює механізм алергії, викликаної тканинами з шерсті тварин. Як виявилося, постійне розчісування шкіри та симптоми, пов’язані з контактом з шерстю, у людей викликані різними факторами.

Гіперчутливість шкіри до вовни є відносно поширеним явищем, але вона не обов’язково спричинена сполуками, що містяться у вовні - насамперед овечій вовні.

Як традиційна сировина, вона є найпоширенішою і найдоступнішою. На щастя, сьогоднішній вовняний одяг рідко нагадує той, що був кілька десятиліть тому, від якого навіть свербіли підошви.

Алергія на шерсть - симптоми

Контакт з вовною може викликати свербіж, поколювання та подразнення шкіри, а також алергічні симптоми, такі як почервоніння, набряк і сльозотеча очей, а також нежить або кашель. На шкірі можуть з'явитися почервоніння і висип у вигляді кропив'янки з горбками.

Люди з тонкою і ніжною шкірою - діти, жінки, а також люди з атопічним дерматитом та іншими аутоімунними захворюваннями шкіри - особливо схильні до ризику розвитку уражень.

Чому шерсть дає висип?

Висип від шерсті не обов'язково є алергічною реакцією, хоча може бути і наслідком гіперчутливості внаслідок імунологічних процесів.

Останній випадок особливо стосується людей з контактною алергією, а також пацієнтів з астмою, атопічним дерматитом і схильністю до контактної висипки.

При аналізі публікацій останніх років на цю тему виявилося, що вовняні волокна не є шкірним алергеном. Проте контактна алергія, спричинена вмістом ланоліну (природна речовина з вовни), хрому або формальдегіду внаслідок переробки сировини, малоймовірна у випадку сучасного одягу.

Подразнення шкіри після контакту з вовною, пов'язане з механічним подразненням грубими волокнами (більше 3-32 мікрометрів), незалежно від їх походження. Волокна з синтетичного акрилу або нейлону можуть однаково добре подряпати шкіру.

Варто пам'ятати, що це з'єднання також використовується в косметичних засобах і аптечних мазях, і у вас також може бути алергія на подібний еуцерін.

Особливо це стосується людей, які використовують цей інгредієнт на запалених ділянках шкіри, зокрема: виразки та екземи. Крім того, алергія на ланолін частіше вражає жінок, ніж чоловіків. Спосіб визначити, чи це подразнення чи алергія, - це одягнути вовняний светр поверх достатньої кількості шарів одягу, щоб він не "кусав". Якщо симптомів немає, все вказує на те, що причиною є просто чутливість шкіри.

Яка шерсть не викликає алергії?

Найменший ризик алергії та подразнень у вовни з тонких і ніжних волокон. Наприклад, у дослідженнях перевіряли вовну мериносових овець.

В одному дослідженні ця шерсть викликала менше роздратування у немовлят, ніж бавовна, в іншому дослідженні подразнення не виникло в жодній віковій групі тестованих дітей.

Ще одним рішенням, яке, втім, вимагає перевірки на практиці, є кашемір - тканина з козячої шерсті.

Його волокна тонші, ніж у овечих, і більш гладкі. М’яке волокно альпаки з сімейства верблюдових також може мати низький потенціал подразнення. За словами деяких користувачів вовняних светрів та інших предметів одягу з таких волокон, їх можна пом’якшити після прання, прополоскавши їх у кондиціонері для волосся.