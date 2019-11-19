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Любимчики Фортуны: каким знакам Зодиака звезды сулят успех и процветание

STYLERЖизнь    19.11.2019 - 06:24
Любимчики Фортуны: каким знакам Зодиака звезды сулят успех и процветание
Гороскоп на конец ноября (коллаж: РБК-Украина)

Каких знаков Зодиака ждет успех в работе и творческих начинаниях - астрологический прогноз от Павла Глобы

Гороскоп денег на ноябрь 2019 сулит удачу некоторым знакам Зодиака. Астролог Павел Глоба сообщает, что есть счастливчики, которым удастся избежать денежных потерь и обрести финансовую стабильность.

Львы

Во второй половине ноября представители знака Зодиака Львы смогут начать большое дело, поэтому настало время решительных действий. Вашим проектам будет способствовать "попутный ветер", астролог говорит о благосклонности фортуны, что поможет за этот период развить начинания до внушительных результатов. Также эксперт отмечает, что конец месяца будет успешным и для вложений средств, и смены карьеры, а также и для начала новых отношений.

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Стрелец

У Стрельцов данный период будет богатым на позитивные результаты в рабочей сфере, особенно для творческих профессий. Стрельцы смогут с головой ринуться завершать долгосрочные проекты и начинать новые. Также астролог не рекомендует забывать о близких, которые также требуют внимания. Ведь семья - первая и самая надежная помощь: и радость разделит, и если оступитесь - поддержит.

Овен

Удача улыбнется Овнам, и в конце ноября ваша харизма, умноженная на усердие, сможет принести достойное вознаграждение от природного трудолюбия и накопленного опыта. Рожденные под созвездием Овна смогут открыть для себя много дверей, а также добиться новых высот. Астролог советует максимально использовать имеющиеся таланты и избегать сомнительных авантюр.

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