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Улюбленці Фортуни: яким знакам Зодіаку зірки обіцяють успіх та процвітання

STYLERЖиття    19.11.2019 - 06:24
Улюбленці Фортуни: яким знакам Зодіаку зірки обіцяють успіх та процвітання
Гороскоп на кінець листопада (колаж: РБК-Україна)

На які знаків Зодіаку чекає успіх в роботі, і творчих починаннях - астрологічний прогноз від Павла Глоби

Гороскоп грошей на листопад 2019 обіцяє удачу деяким знакам Зодіаку. Астролог Павло Глоба повідомляє, що є щасливчики, яким вдасться уникнути грошових втрат і здобути фінансову стабільність.

Леви

У другій половині листопада представники знаку Зодіаку Леви зможуть почати велику справу, тому настав час рішучих дій. Вашим проектам буде сприяти "попутний вітер", астролог говорить про прихильність фортуни, що допоможе за цей період розвинути починання до значних результатів. Також експерт відзначає, що кінець місяця буде успішним і для вкладень коштів і зміни кар'єри, а також для початку нових стосунків.

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Стрілець

У Стрільців даний період буде багатим на позитивні результати в робочій сфері, особливо для творчих професій. Стрільці зможуть з головою кинутися завершувати довгострокові проекти і починати нові. Також астролог не рекомендує забувати про близьких, які також вимагають уваги. Адже сім'я - перша і найбільш надійна допомога: і радість розділить, і якщо оступитеся - підтримає.

Овен

Удача усміхнеться Овнам, і в кінці листопада ваша харизма, помножена на старанність, зможе принести гідну винагороду від природного працелюбства і накопиченого досвіду. Народжені під сузір'ям Овна зможуть відчинити для себе багато дверей, а також досягти нових висот. Астролог радить максимально використовувати наявні таланти і уникати сумнівних авантюр.

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