Безумные суммы: сколько стоит гастрольный гардероб Тины Кароль (видео)

Украинская певица Тина Кароль недавно провела неделю в городе Алматы, где продвигала новый альбом.
Какие образы элитных брендов были на певице и сколько они стоят, рассказали в программе "Разоблачение" на телеканале LIVE.
Так, ежедневно Тина Кароль на публике появлялась в новых вещах, стоимость которых достигает десятков тысяч гривен.
Самой дорогой оказалась красочная пижама от "Louis Vuitton", которую она дополнила босоножками по собственной линии обуви от бренда "Kachorovska". В целом образ обошелся певице в более чем 100 000 грн.
Также ее образ "черной пантеры" был не слишком дешевым. За боди и леггинсы "Louis Vuitton" певице пришлось заплатить около 70 000 грн.
В то же время дизайнерский тотал-лук из трикотажного поло и лосин в фирменных логотипах стоит 105 000 гривен. Его звезда дополнила бюджетными аксессуарами - сумкой - бананкой за 1300 грн, и обувью за 5200 грн из собственной коллекции.
Кроме того, стоимость всех вещей, в которых Тина Кароль появлялась на публике в Казахстане достигнет полумиллиона гривен. Однако не исключено, что брендовые вещи певица получает на условиях бартера - ее неоднократно называли амбассадором "Louis Vuitton".
Ранее мы сообщали, что выступление Тины Кароль на Atlas Weekend прошел с конфузами.
Также певица со словами " Позор!" устроила скандал на сцене в Одессе.