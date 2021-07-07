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Шалені суми: скільки коштує гастрольний гардероб Тіни Кароль (відео)

Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно провела тиждень в місті Алмати, де просувала новий альбом.

Які образи елітних брендів були на співачці та скільки вони коштують, розповіли в програмі "Викриття" на телеканалі LIVE.

Так, щодня Тіна Кароль на публіці з'являлася в нових речах, вартість яких сягає десятків тисяч гривень.

Скільки коштував одяг співачки?

Найдорожчою виявилася барвиста піжама від "Louis Vuitton", яку вона доповнила босоніжками з власної лінії взуття від бренду "Kachorovska". Загалом образ обійшовся співачці в більш як 100 000 грн.

Також її образ "чорної пантери" був не надто дешевим. За боді і легінси "Louis Vuitton" співачці довелося заплатити близько 70 000 грн.

Водночас дизайнерський тотал-лук з трикотажного поло і лосин в фірмових логотипах вартує 105 000 гривень. Його зірка доповнила бюджетними аксесуарами - сумкою - бананкою за 1300 грн, і взуттям за 5200 грн з власної колекції.

Окрім того, вартість всіх речей, в яких Тіна Кароль з'являлася на публіці в Казахстані досягне півмільйона гривень. Однак не виключено, що брендові речі співачка отримує на умовах бартеру - її неодноразово називали амбасадором "Louis Vuitton".

Раніше ми повідомляли, що виступ Тіни Кароль на Atlas Weekend пройшов з конфузами.

Також співачка зі словами "Ганьба!" влаштувала скандал на сцені в Одесі.

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Тіна Кароль