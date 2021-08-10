Alyona Alyona влипла в скандал из-за дрифта в центре Киева: организаторам "светит" срок (видео)

В полиции рассказали, что по сейчас проводятся первоочередные следственные действия, и "устанавливаются все участники инцидента, чтобы привлечь их к ответственности".

Отмечается, что организаторам теперь грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

Обратились по факту скандальной съемки рекламы к полицейским киевские власти. Так, в пресс-службе КГГА опубликовали отказ (от 5 августа) на запрос RedBull о проведении съемок дрифта на Софийской площади для рекламы. В документе, кстати, указывалась дата запланированного мероприятия 11 августа. И все же гоночные авто сегодня, 10-го, "нарезали" круги вокруг памятника Богдану Хмельницкому и тут же рядом.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Специальных ограждений не было установлено. В опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо. Также значительно загрязнены следами автомобильных колес покрытия на исторический площади", - возмущаются в КГГА.

За рулем гоночных авто были чемпион мира по дрифту Конор Шанахан (Ирландия) и профессиональный дрифтер RedBull Александру Гринчук (Украина). Они опубликовали видео и фото покатушек в историческом центре Киева в своих stories в Instagram.

Видео: в центре Киева на Софийской площади устроили незаконный дрифт для съемки рекламы

Также на мероприятии засветилась и артистка Alyona Alyona. Рэперша прокатилась в одном из авто на пассажирском сидении, после чего поделилась восторженными впечатлениями от поездки.

Видео: Alyona Alyona прокатилась в авто во время скандального дрифта на Софийской площади в Киеве

В сети сообщают, что после "шумихи" и критической реакции киевских властей на незаконный дрифт на Софийской площади, организаторы мероприятия с 11 утра принялись чистить и отмывать загрязненную, и местами разбитую брусчатку. Впрочем, на восстановления может понадобиться несколько дней.

В Киеве на Софийской площади загрязнили брусчатку из-за скандального дрифта для рекламы (фото: kyivcity.gov.ua)