Alyona Alyona влипла в скандал через дрифт в центрі Києва: організаторам "світить" строк (відео)

У поліції розповіли, що по зараз проводяться першочергові слідчі дії, і "встановлюються всі учасники інциденту, щоб притягнути їх до відповідальності".

Зазначається, що організаторам тепер загрожує обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Звернулася за фактом скандальної зйомки реклами до поліцейських київська влада. Так, в прес-службі КМДА опублікували відмову (від 5 серпня) на запит RedBull про проведення зйомок дрифту на Софійській площі для реклами. У документі, до речі, вказувалася дата запланованого заходу 11 серпня. І все ж гоночні авто сьогодні, 10-го, "нарізали" кола навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому і тут же поруч.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Спеціальних огороджень не було встановлено. У небезпеці перебували всі пішоходи, які проходили повз. Також значно забруднено слідами автомобільних колес покриття на історичний площі", - обурюються в КМДА.

За кермом гоночних авто були чемпіон світу з дрифту Конор Шанахан (Ірландія) та професійний дрифтер RedBull Олександру Гринчук (Україна). Вони опублікували відео і фото покатушок в історичному центрі Києва у своїх stories в Instagram.

Відео: у центрі Києва на Софійській площі влаштували незаконний дрифт для зйомки реклами

Також на заході засвітилася й артистка Alyona Alyona. Реперка прокотилася в одному з авто на пасажирському сидінні, після чого поділилася захопленими враженнями від поїздки.

Відео: Alyona Alyona прокотилася в авто під час скандального дрифту на Софійській площі в Києві

У мережі повідомляють, що після "галасу" і критичної реакції київської влади на незаконний дрифт на Софійській площі, організатори заходу з 11 ранку почали чистити та відмивати забруднену, і місцями розбиту бруківку. Втім, на відновлення може знадобитися кілька днів.

У Києві на Софійській площі забруднили бруківку через скандальний дрифт для реклами (фото: kyivcity.gov.ua)