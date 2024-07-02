7 неочікуваних речей, які можуть спричинити різке випадання волосся

Нестачі вітамінів

Якщо виникло різке випадання волосся, то слід звернути увагу на свій раціон. Це тому, що дефіцит вітамінів є досить поширеною причиною випадіння або витончення волосся.

Дерматолог Зейн Обагі розповів, що збалансоване харчування має вирішальне значення для здорового росту волосся. Дефіцит певних поживних речовин, наприклад недостатнє споживання заліза, цинку, біотину або білка, може вплинути на здатність волосяних фолікулів виробляти нове волосся.

Додавання цільових добавок у раціон може сприяти зміцненню здоров’я волосся і зменшити ризик випадіння волосся.

Більшість людей повинні мати можливість отримувати необхідні вітаміни та мінерали за допомогою збалансованої дієти.

Екстремальні або різкі дієти можуть позбавити організм основних поживних речовин, у тому числі тих, які мають вирішальне значення для підтримки здорового росту волосся.

Ін'єкції

Ін’єкції, які використовуються для усунення зморшок і створення більш молодого вигляду, також можуть спричинити випадання волосся.

Коли препарати вводяться в підшкірні тканини, то невеликий об’єм введеної рідини може спричинити тиск на кровоносні судини, блокуючи приплив крові до найближчих волосяних фолікулів.

Це найчастіше спостерігається після ін’єкції в область чола. Цей тип випадіння волосся часто зникає протягом кількох місяців.

Ін’єкції гіалуронової кислоти та ботокса є двома популярними видами, які в рідкісних випадках можуть призвести до втрати волосся.

Емоційний стрес

Емоційний і фізичний стрес також може порушити нормальний цикл росту волосся, що призведе до втрати.

Коли людина переживає важливу життєву подію, відчуває емоційний стрес або фізичну травму, її тіло може відволікати енергію від росту волосся, що призводить до тимчасової втрати волосся.

Побічні дії ліків

Ліки також можуть бути винні у вашому випаданні волосся. В такому випадку варто проконсультуватися з лікарем, щоб визначити альтернативні варіанти або пом’якшити наслідки.

Втрата волосся може бути ненавмисним побічним ефектом певних ліків, таких як хіміотерапевтичні препарати, антидепресанти або гормональне лікування. Ці ліки можуть порушити цикл росту волосся або викликати телогеновий випадіння.

Певні зачіски

Певні зачіски, які надмірно напружують волосяні фолікули, такі як тугі хвостики або коси можуть призвести до тракційної алопеції. Постійне висмикування може послабити пасма волосся, спричинивши їх ламання або випадання.

Сухі шампуні та хімічні процедури

Експерти попереджають, що деякі продукти для волосся також можуть сприяти випаданню волосся. Зокрема, деякі дерматологи застерігають від частого використання сухих шампунів, оскільки вони можуть призвести до накопичення бактерій на шкірі голови, викликаючи запалення.

У деяких людей на запалених ділянках шкіри голови з’являються прищі. Через це волосся може випадати частинами.

Встановлено, що хімічні процедури, включаючи випрямлячі волосся, також спричиняють випадання волосся.

Гормональні зміни

Гормональні коливання можуть відігравати значну роль у випаданні волосся. Вагітність, пологи, менопауза та такі захворювання, як синдром полікістозних яєчників можуть спричинити гормональний дисбаланс, який впливає на цикл росту волосся.