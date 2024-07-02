7 неожиданных вещей, которые могут вызвать резкое выпадение волос

Нехватки витаминов

Если возникло резкое выпадение волос, следует обратить внимание на свой рацион. Это потому, что дефицит витаминов является достаточно распространенной причиной выпадения или утончения волос.

Дерматолог Зейн Обаги рассказал, что сбалансированное питание имеет решающее значение для здорового роста волос. Дефицит определенных питательных веществ, например недостаточное потребление железа, цинка, биотина или белка, может повлиять на способность волосяных фолликулов производить новые волосы.

Добавление целевых добавок в рацион может способствовать укреплению здоровья волос и уменьшить риск выпадения волос.

Большинство людей должны иметь возможность получать необходимые витамины и минералы с помощью сбалансированной диеты.

Экстремальные или резкие диеты могут лишить организм основных питательных веществ, включая тех, которые имеют решающее значение для поддержания здорового роста волос.

Инъекции

Инъекции, которые используются для устранения морщин и создания более молодого вида, также могут вызвать выпадение волос.

Когда препараты вводятся в подкожные ткани, то небольшой объем введенной жидкости может оказать давление на кровеносные сосуды, блокируя приток крови к ближайшим волосяным фолликулам.

Это чаще всего наблюдается после инъекции в область лба. Этот тип выпадения волос часто исчезает в течение нескольких месяцев.

Инъекции гиалуроновой кислоты и ботокса представляют собой два популярных вида, которые в редких случаях могут привести к потере волос.

Эмоциональный стресс

Эмоциональный и физический стресс также может нарушить нормальный цикл роста волос, что приведет к потере.

Когда человек переживает важное жизненное событие, испытывает эмоциональный стресс или физическую травму, его тело может отвлекать энергию от роста волос, что приводит к временной потере волос.

Побочные действия лекарств

Лекарства также может быть виноваты в вашем выпадении волос. В таком случае следует проконсультироваться с врачом, чтобы определить альтернативные варианты или смягчить последствия.

Потеря волос может быть непреднамеренным побочным эффектом некоторых лекарств, таких как химиотерапевтические препараты, антидепрессанты или гормональное лечение. Эти лекарства могут нарушить цикл роста волос или вызвать телогенное выпадение.

Некоторые прически

Некоторые прически, которые чрезмерно напрягают волосяные фолликулы, такие как тугие хвостики или косы могут привести к тракционной алопеции. Постоянное выдергивание может ослабить пряди волос, вызвав их ломание или выпадение.

Сухие шампуни и химические процедуры

Эксперты предупреждают, что некоторые продукты для волос могут способствовать выпадению волос. В частности, некоторые дерматологи предостерегают от частого использования сухих шампуней, поскольку они могут привести к накоплению бактерий на коже головы, вызывая воспаление.

У некоторых людей на воспаленных участках кожи головы появляются прыщи. Из-за этого волосы могут выпадать частями.

Установлено, что химические процедуры, включая выпрямители, также вызывают выпадение волос.

Гормональные изменения

Гормональные колебания могут играть значительную роль в выпадении волос. Беременность, роды, менопауза и такие заболевания, как синдром поликистозных яичников, могут вызвать гормональный дисбаланс, который влияет на цикл роста волос.