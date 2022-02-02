5 рулонов на ребенка: под Винницей в детсаде родителей просят принести туалетную бумагу

В Винницкой области в детском саду "Журавлик" родителей просят принести по 5 рулонов туалетной бумаги на ребенка, поскольку государство на это не выделяет средства.
Об этом написала мама ребенка, который посещает данное дошкольное заведение, в Facebook-группе "Батьки SOS".
В детсаде заявили, что приобретение бумаги государственными средствами не предусматривается. В подтверждение своих слов женщина показала переписку с родительского чата в Viber-группе.
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Пользователи сети прокомментировали ситуацию и посоветовали обращаться в управление образования.
Напомним, в Киеве няня "успокаивала" малыша прыгая на фитнес-мяче. Поступок женщины вызвал волну негатива в сети.
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