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5 рулонов на ребенка: под Винницей в детсаде родителей просят принести туалетную бумагу

Автор: Роман Мирончук

В Винницкой области в детском саду "Журавлик" родителей просят принести по 5 рулонов туалетной бумаги на ребенка, поскольку государство на это не выделяет средства.

Об этом написала мама ребенка, который посещает данное дошкольное заведение, в Facebook-группе "Батьки SOS".

В детсаде заявили, что приобретение бумаги государственными средствами не предусматривается. В подтверждение своих слов женщина показала переписку с родительского чата в Viber-группе.

Скриншот

Пользователи сети прокомментировали ситуацию и посоветовали обращаться в управление образования.

  • Звоните в управление образования и поинтересуйтесь ситуацией с вашим садиком по обеспечению туалетной бумагой в том числе. Однажды ребенок пожаловался, что няня в садике (Киев) не дала туалетную бумагу и сказала "подотри руками, на вас не напасешься". Один звонок в управление - и как пошептали. В управлении очень удивились ситуации и заверили, что чего-чего, а бумаги выделялось многовато и такого быть просто не может.
  • Вы серьезно? Так в каждом садике Одесской области.... Везде сдают каждый месяц, на хозяйственные нужды... К сожалению.
  • 5 рулонов до лету какого года хватит? Мы также принесли один рулон в начале учебного года. Или они решили себя еще обеспечить? Вообще так не должно быть, но имеем что имеем.
  • Интересно, и как это считали, что именно 5 рулонов? Почему не 3 или 6?

Напомним, в Киеве няня "успокаивала" малыша прыгая на фитнес-мяче. Поступок женщины вызвал волну негатива в сети.

Мы также писали о том, что в школах Львовской области в столовой унижают детей-льготников.

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Винницкая областьдетский сад