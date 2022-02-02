5 рулонів на дитину: під Вінницею у дитсадку батьків просять принести туалетний папір

У Вінницькій області в дитячому садку "Журавлик" батьків просять принести по 5 рулонів туалетного паперу на дитину, оскільки держава на це не виділяє кошти.
Про це написала мама дитини, яка відвідує даний дошкільний заклад, в Facebook-групі "Батьки SOS".
У дитсадку заявили, що придбання паперу державними коштами не передбачається. На підтвердження своїх слів жінка показала листування з батьківського чату в Viber-групі.
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Користувачі мережі прокоментували ситуацію і порадили звертатися в управління освіти.
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