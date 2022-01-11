Як видавити сік лимона в домашніх умовах без пристосувань: корисний лайфхак

Цей спосіб дозволить вам отримати максимальну кількість соку з одного плоду. Кісточки при цьому не потраплять у вашу чашку, а залишаться всередині лимона.

Сам лимон залишиться цілим, і ви зможете використовувати його не один раз для отримання необхідної кількості соку. Зберігати такий лимон можна в холодильнику.

Як видавити сік з лимона

Вам знадобиться один лимон, чашка або стакан і довга шпажка. Можна використовувати спицю.

Лимон добре миємо проточною водою і витираємо. А потім проколюємо з боку загостреної частини невеликий отвір за допомогою довгої товстої шпажки.

Отвір потрібно проколоти по всій довжині плода, але так, щоб шпажка не вийшла назовні з іншого боку лимона.

Через цей отвір можна видавити рівно стільки соку, скільки вам необхідно. Сік виходить чистий, без плівок і кісточок. І так сік точно не буде розбризканий по всій поверхні.

Перед видавлюванням соку можна покатати лимон по столу і щільно притискати його до поверхні. Це зробить лимон більш м'яким і соку з нього видавиться набагато більше.

Як легко видавити сік з лимона