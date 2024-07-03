Большие или маленькие? Какие кабачки принесут максимальную пользу для здоровья
Лето - это сезон кабачков, которые очень полезны для организма. По количеству полезных свойств кабачок сравнивают с огурцом или зеленым листовым салатом.
Кабачки какого размера нужно покупать, чтобы они принесли максимальную пользу, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост кулинарки Дарьи Дорошкевич в Instagram.
Что нужно знать при выборе кабачков
Дорошкевич рассказала, что нельзя мерить пользу кабачка по весу. В каждом кабачке примерно одинаковое количество витаминов, микроэлементов и пищевых волокон. Просто в большом – больше воды. Поэтому лучше выбирать два маленьких кабачка вместо 1 большого и получаем двойную порцию пользы.
"Если съесть ложку сахара - это концентрированная сладость. Если ложку сахара растворить в стакане воды - эта жидкость будет менее сладкая. Поэтому маленькие кабачки вкуснее", - считает эксперт.
Скорость приготовления
Маленькие кабачки не нужно очищать от кожуры и семян. А большие - надо, потому что семена и кожура жесткие. Экономьте время и готовьте из маленьких кабачков, советует Дорошкевич.
"Маленькие кабачки быстрее жарятся, из них быстрее стекает жидкость, быстрее готовится икра. Берегите свои силы", – написала она.
По словам кулинарки, во многих странах мира большой кабачок – это кормовой кабачок для животных. Аргументация – текстура кабачка становится более ватной и не пригодна для потребления человеком.
Кстати, повара и все, кто разбираются во вкусах, советуют выбирать кабачки размером не больше вашей ладони. Знайте, что выбирать кабачки и цуккини разных сортов, цветов, форм – это очень хорошая практика.
Читайте также, чем питаются люди-долгожители в Коста-Рике.
Раньше мы писали, как питаются долгожители из "голубых зон" . Жительница такого региона рассказала о своем меню.