Все едят их каждый день! Названы продукты, которые могут вызвать частые головные боли

Что известно о тирамине

Тирамин - алкалоид, который по своему действию на организм человека похож на адреналин и может провоцировать сильные головные боли, нервную возбудимость, повышать тонус мышц, давление, уровень сахара.

Доктор Мария Тереза Гойкочеа рассказала, что в отличие от обычной головной боли, мигрень является неврологическим (не психиатрическим) заболеванием.

Врач описала основные симптомы:

тошнота

рвота

непереносимость света, звуков, запахов или движений

трудности с концентрацией

ощущение напряжения в шее

Что вызывает головную боль

Приступы мигрени часто вызваны несколькими факторами. Не только стресс может быть фактором, но и пища из-за тирамина.

Национальный фонд борьбы с головной болью определил тирамин как вазоактивную аминокислоту, которая содержится в некоторых продуктах питания.

Он вызывает головную боль у некоторых людей и является продуктом, полученным путем преобразования тирозина (аминокислоты, присутствующей во многих белках) в эпинефрин (активный гормон, который вырабатывается внутренне в надпочечниках).

Пища, содержащая тирамин, может вызвать головную боль или мигрень.

В каких продуктах содержится тирамин

Тирамин присутствует во многих пищевых продуктах, но особенно он концентрируется в ферментированных продуктах и напитках. Это происходит потому, что со временем микробы превращают аминокислоту тирозин в тирамин.

Исследования показывают, что чем дольше пища выдерживается или ферментируется, тем выше в ней уровень тирамина.

Продукты, богатые тирамином, включают:

сыры, такие как выдержанный чеддер, швейцарский и пармезан, голубые сыры, такие как Стилтон и Горгонзола, камамбер

вяленое мясо, обработанное солью и нитратами или нитритами, например колбасы и салями

копченое или обработанное мясо, например хот-доги, бекон или копченая рыба

консервы или ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, кимчи, икра, тофу или маринованные огурцы

такие соусы, как соевый, соус для креветок мисо и терияки

соевые продукты

горох и фасоль

сушеные фрукты, такие как изюм, сливы, перезрелые бананы или авокадо

алкогольные напитки, такие как пиво, красное вино и ликеры

Кроме избежания продуктов, которые могут провоцировать головную боль, стоит также придерживаться таких рекомендаций:

не пропускайте прием пищи, поскольку это может увеличить риск приступов мигрени

завтрак должен быть богат белками, ешьте в течение 30-60 минут после утреннего пробуждения

чтобы дольше чувствовать сытость, попробуйте включить в каждую еду углеводы, белки и полезные жиры

в течение дня пейте воду вместо сладких напитков

Помимо тирамина, некоторые люди могут быть чувствительными к фенилэтиламину, аспартаму, глутамату натрия, нитратам, нитритам, алкоголю и кофеину. Исследования показывают, что отказ от этих веществ может помочь снизить риск мигрени.