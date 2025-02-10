Все едят их каждый день! Названы продукты, которые могут вызвать частые головные боли

Частые головные боли могут быть вызваны из-за некоторых продуктов питания. Тирамин в пище может даже провоцировать приступы мигрени.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Infobae.
Тирамин - алкалоид, который по своему действию на организм человека похож на адреналин и может провоцировать сильные головные боли, нервную возбудимость, повышать тонус мышц, давление, уровень сахара.
Доктор Мария Тереза Гойкочеа рассказала, что в отличие от обычной головной боли, мигрень является неврологическим (не психиатрическим) заболеванием.
Врач описала основные симптомы:
Приступы мигрени часто вызваны несколькими факторами. Не только стресс может быть фактором, но и пища из-за тирамина.
Национальный фонд борьбы с головной болью определил тирамин как вазоактивную аминокислоту, которая содержится в некоторых продуктах питания.
Он вызывает головную боль у некоторых людей и является продуктом, полученным путем преобразования тирозина (аминокислоты, присутствующей во многих белках) в эпинефрин (активный гормон, который вырабатывается внутренне в надпочечниках).
Пища, содержащая тирамин, может вызвать головную боль или мигрень.
Тирамин присутствует во многих пищевых продуктах, но особенно он концентрируется в ферментированных продуктах и напитках. Это происходит потому, что со временем микробы превращают аминокислоту тирозин в тирамин.
Исследования показывают, что чем дольше пища выдерживается или ферментируется, тем выше в ней уровень тирамина.
Продукты, богатые тирамином, включают:
Кроме избежания продуктов, которые могут провоцировать головную боль, стоит также придерживаться таких рекомендаций:
Помимо тирамина, некоторые люди могут быть чувствительными к фенилэтиламину, аспартаму, глутамату натрия, нитратам, нитритам, алкоголю и кофеину. Исследования показывают, что отказ от этих веществ может помочь снизить риск мигрени.
Ранее врач называл способ, который поможет быстро избавиться от головной боли.
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