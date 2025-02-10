Усі їдять їх щодня! Названо продукти, які можуть викликати часті головні болі

Що відомо про тирамін

Тирамін - алкалоїд, який за своєю дією на організм людини схожий на адреналін і може провокувати сильні головні болі, нервову збудливість, підвищувати тонус м'язів, тиск, рівень цукру.

Доктор Марія Тереза ​​Гойкочеа розповіла, що на відміну від звичайної головної болі, мігрень є неврологічним (не психіатричним) захворюванням.

Лікар описала основні симптоми:

нудота

блювота

непереносимість світла, звуків, запахів або рухів

труднощі з концентрацією

відчуття напруги в шиї

Що викликає головний біль

Напади мігрені часто викликані кількома факторами. Не тільки стрес може бути фактором, але і їжа через тирамін.

Національний фонд боротьби з головним болем визначив тирамін як вазоактивну амінокислоту, яка міститься в деяких продуктах харчування.

Він викликає головний біль у деяких людей і є продуктом, отриманим шляхом перетворення тирозину (амінокислоти, присутньої в багатьох білках) в епінефрин (активний гормон, який виробляється внутрішньо в наднирковій залозі).

Їжа, що містить тирамін, може викликати головний біль або мігрень.

У яких продуктах міститься тирамін

Тирамін присутній у багатьох харчових продуктах, але особливо він концентрується в ферментованих продуктах і напоях. Це відбувається тому, що з часом мікроби перетворюють амінокислоту тирозин на тирамін.

Дослідження показують, що чим довше їжа витримується або ферментується, тим вище в ній рівень тираміну.

Продукти, багаті тираміном, включають:

сири, такі як витриманий чеддер, швейцарський і пармезан, блакитні сири, такі як Стілтон і Горгонзола, камамбер

в’ялене м’ясо, оброблене сіллю та нітратами або нітритами, наприклад ковбаси та салямі

копчене або оброблене м’ясо, як-от хот-доги, бекон або копчена риба

консерви або ферментовані продукти, такі як квашена капуста, кімчі, ікра, тофу або мариновані огірки

такі соуси, як соєвий, соус для креветок місо та теріякі

соєві продукти

горох та квасоля

сушені фрукти, такі як родзинки, сливи, перезрілі банани або авокадо

алкогольні напої, такі як пиво, червоне вино і лікери

Окрім уникнення продуктів, які можуть провокувати головний біль, варто також дотримуватись таких рекомендацій:

не пропускайте прийом їжі, оскільки це може збільшити ризик нападів мігрені

сніданок повинен бути багатий білками. Їжте протягом 30-60 хвилин після ранкового пробудження

щоб довше відчувати ситість, спробуйте включити в кожну їжу вуглеводи, білки та корисні жири

протягом дня пийте воду замість солодких напоїв

Крім тираміну, деякі люди можуть бути чутливими до фенілетиламіну, аспартаму, глутамату натрію, нітратів, нітритів, алкоголю та кофеїну. Дослідження показують, що відмова від цих речовин може допомогти знизити ризик мігрені.