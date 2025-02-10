Усі їдять їх щодня! Названо продукти, які можуть викликати часті головні болі

Часті головні болі можуть бути спричинені через деякі продукти харчування. Тирамін у їжі може навіть провокувати напади мігрені.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Infobae.
Тирамін - алкалоїд, який за своєю дією на організм людини схожий на адреналін і може провокувати сильні головні болі, нервову збудливість, підвищувати тонус м'язів, тиск, рівень цукру.
Доктор Марія Тереза Гойкочеа розповіла, що на відміну від звичайної головної болі, мігрень є неврологічним (не психіатричним) захворюванням.
Лікар описала основні симптоми:
Напади мігрені часто викликані кількома факторами. Не тільки стрес може бути фактором, але і їжа через тирамін.
Національний фонд боротьби з головним болем визначив тирамін як вазоактивну амінокислоту, яка міститься в деяких продуктах харчування.
Він викликає головний біль у деяких людей і є продуктом, отриманим шляхом перетворення тирозину (амінокислоти, присутньої в багатьох білках) в епінефрин (активний гормон, який виробляється внутрішньо в наднирковій залозі).
Їжа, що містить тирамін, може викликати головний біль або мігрень.
Тирамін присутній у багатьох харчових продуктах, але особливо він концентрується в ферментованих продуктах і напоях. Це відбувається тому, що з часом мікроби перетворюють амінокислоту тирозин на тирамін.
Дослідження показують, що чим довше їжа витримується або ферментується, тим вище в ній рівень тираміну.
Продукти, багаті тираміном, включають:
Окрім уникнення продуктів, які можуть провокувати головний біль, варто також дотримуватись таких рекомендацій:
Крім тираміну, деякі люди можуть бути чутливими до фенілетиламіну, аспартаму, глутамату натрію, нітратів, нітритів, алкоголю та кофеїну. Дослідження показують, що відмова від цих речовин може допомогти знизити ризик мігрені.
Раніше лікар називав спосіб, який допоможе швидко позбутися головного болю.
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