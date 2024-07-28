7 видов рыбы с максимальной пользой для организма: почему именно их следует есть

Рыбу рекомендуется употреблять ввиду ее высокой пищевой ценности. Она является источником полезных для здоровья омега-3 кислот, белка и витамина D, необходимых для нормального функционирования организма, особенно зимой.
Какая рыба самая полезная для человека, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Рыба является продуктом, рекомендуемым в здоровом питании. Она содержит полноценный белок, необходимый человеку. Кроме того, она имеет разное содержание жира и является источником жирных кислот, особенно из семейства омега-3.
К ним относятся полезные для здоровья эйкозапентаеновая кислота (EPA) и докозагексаеновая кислота (DHA).
Употребление рыбы приносит пользу здоровью, хотя наиболее полезна для человека жирная морская рыба с высоким содержанием омега-3 кислот. Рыба также является хорошим источником витаминов D и A, а в случае с нежирной рыбой - витаминов группы B
В зависимости от общей жирности различают:
Лучше всего есть их дважды в неделю, включая хотя бы один раз жирную морскую рыбу. Рыба - хорошая альтернатива мясу, которое является повседневным гостем нашего меню.
Рыба гораздо легче и легко усваивается, что в значительной степени ощущает наш кишечник. Однако следует помнить, что частое употребление рыбы приводит к поступлению в организм избыточного количества определенных минералов и веществ. Избыток селена в организме человека отрицательно сказывается на состоянии волос и ногтей.
Несмотря на то что рыба, как известно, полезна, она не часто встречается на тарелках. Причина их недостатка в рационе - плохое знание того, какую рыбу есть.
Треска
Ее мясо богато высококачественным белком. Это хорошая альтернатива красному мясу и птице. Универсальная рыба, учитывая способ кулинарной обработки и использования в блюдах, также является ценным источником витамина D3, особенно необходимым в осенне-зимний период.
Сельдь
Нежное мясо сельди богато ненасыщенными жирными кислотами, белками и минеральными веществами. Разнообразие витаминов, таких как A, E, B и D3, делает сельдь любимой в польских домах. Однако помните, что это один из видов, содержащих незначительное количество загрязняющих веществ.
Не забывайте правильно ее подготовить. Лучше всего запекать или готовить на пару. Избегайте жарки.
Скумбрия
Эта рыба также относится к списку самых полезных. Содержит большое количество селена, положительно влияющего на иммунную систему и ускоряющего регенерацию клеток. Также скумбрия богата фосфором и витамином D.
Однако беременным и кормящим женщинам следует избегать ее потребления из-за его склонности накапливать соединения ртути.
Форель
Многие считают форель самой здоровой рыбой. Благодаря низкому химическому загрязнению и большому количеству ценных ингредиентов это прекрасная альтернатива мясу птицы. Радужная форель - пресноводная рыба, требующая чистой и насыщенной кислородом воды с быстрым течением.
Судак
Судака ценят за белое и нежное нежирное мясо, которое практически без костей. Рыба имеет сладковатый, но немного мягкий вкус. Он богат соединениями, укрепляющими нервную систему, и идеально подходит людям, борющимся с лишним весом. Мясо этой рыбы богато фосфором, кальцием, фтором и йодом, что препятствует развитию заболеваний щитовидной железы.
Сардины
Это жирная рыба, поэтому она является богатым источником ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Употребление этой рыбы поможет снизить артериальное давление, улучшить кровообращение и снизить риск атеросклероза, инфаркта или инсульта. Она практически не содержит ртути, токсинов и других вредных веществ.
Лосось
Эта здоровая рыба обогащена биоактивными пептидами, повышающими синтез коллагена, необходимого для правильного функционирования суставов. При покупке этой рыбы особое внимание уделите кожуре, которая должна быть гладкой и слегка влажной. Глаза не должны быть мутными или впалыми, а ясными и яркими, а запах должен быть мягким и морским.
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