Сырники с румяной корочкой: проверенный рецепт от редактора Styler (фото)

Нежные внутри, с румяной корочкой и выразительным сырным вкусом – именно такими я люблю сырники . По этому рецепту готовлю их уже не в первый раз, и результат меня всегда радует.

Ингредиенты для сырников

Кисломолочный творог 5% - 350 г.

Яйцо среднего размера - 1 шт.

Цельнозерновая пшеничная мука - 2 ст. л. для творожной массы.

Мука для формовки и обкачки - примерно 1 ст. л., при необходимости немного больше.

Ванилин - маленькая щепотка (по вкусу).

Соль - маленькая щепотка (по вкусу).

Масло для жарки - небольшое количество.

Из этого количества ингредиентов у меня вышло 12 сырников.

Приготовление занимает около 25-30 минут, если творог не требует дополнительного отцеживания.

К творожной массе сахара не добавляю. Мне нравится, когда в творожниках чувствуется именно кислинка, а сладость можно регулировать приложениями во время подачи.

Как приготовить сырники

1. Подготовьте кисломолочный творог

Для сырников я выбираю творог жирностью 5%. На мой взгляд, это оптимальный вариант, ведь он не слишком жирный, но одновременно позволяет получить нежную середину.

В то же время, важна не только жирность, но и консистенция творога.

Если творог из брикета однородный и плотный, дополнительно перетирать его не нужно. Однако независимо от упаковки проверьте, нет ли излишней сыворотки.

Если берите обычный рассыпчатый творог, сначала проверьте его влажность. Если он выделяет много сыворотки, осторожно отожмите лишнюю жидкость через марлю. Затем перетрите творог через сито, чтобы избавиться от больших комочков и сделать массу более однородной.

Это важный этап, ведь слишком влажный творог потребует больше муки, из-за чего сырники могут получиться более плотными.

2. Замесите творожную массу

К подготовленному творогу добавьте яйцо, щепотку соли и совсем немного ванилина (здесь важно не переусердствовать, чтобы сырники не стали горькими). Тщательно перемешайте вилкой.

После этого всыпьте 2 столовых ложки цельнозерновой пшеничной муки и снова перемешайте до однородности.

Я обычно использую цельнозерновую пшеничную или гречневую муку, однако подойдет и обычная пшеничная.

Для этого приготовления я использовала цельнозерновую пшеничную муку. Также готовлю сырники с гречишным, но его количество нужно подбирать по консистенции массы. Можно использовать и обычную пшеничную муку.

Готовая масса должна быть мягкой, чуть-чуть липкой, но хорошо держать форму. Если она получилась слишком влажной, добавьте еще немного муки, ориентируясь на консистенцию.

Я не пытаюсь сделать массу полностью нелипкой: лишняя мука делает сырники более плотными.

3. Сформируйте сырники

Слегка присыпьте руки и рабочую поверхность мукой. Отделяйте небольшие порции творожной массы и формируйте шарики.

Затем осторожно приплюсните их, чтобы получить сырники толщиной примерно 1,5 см.

Каждый слегка обваливайте в муке, стряхнув избыток. Тонкого слоя вполне достаточно.

Сформированные сырники перед жаркой (фото: Юлии Люшневой)

4. Обжарьте до румяной корочки

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на умеренном огне.

Я люблю использовать кокосовое масло, ведь мне нравится легкий сладковатый привкус, который оно придает сырникам. Однако можно выбрать другое масло, пригодное для жарки, или добавить немного сливочного масла для вкуса. В таком случае следите за нагревом, чтобы масло не подгорело.

Выложите сырники на сковороду, оставляя между ними немного места.

Жарьте примерно по 3-4 минуты с каждой стороны на среднем огне до золотистой корочки. Если сырники начинают быстро темнеть, убавьте огонь.

Важно, чтобы они успели приготовиться внутри. При необходимости разрежьте один творожник: его середина должна быть нежной, но без жидкой творожно-яичной массы.

Готовые творожники с карамельным йогуртом, бананом и апельсином (фото: Юлии Люшневой)

С чем я люблю подавать сырники

Поскольку я не добавляю в сырную массу сахара, люблю дополнять готовые сырники сладкими добавками.

В этот раз для подачи я использовала:

Карамельный йогурт.

Спелый банан.

Свежий апельсин.

Немного сахарной пудры.

Теплые сырники подаю с этими приложениями. Мне нравится сочетание кремового йогурта, сладкого банана и сочного апельсина.

Однако с подачей можно экспериментировать. Сырники также прекрасно смакуют со сметаной, любимым джемом, вареньем, медом, свежими ягодами или сгущенкой.

Блюдо содержит яйца, молочные продукты и пшеницу (глютен). Молочные продукты могут также содержать лактозу.