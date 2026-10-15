"Смерекова хата" с вишнями: семейный рецепт торта, который готовят годами (фото)

"Смерекову хату" мы с мамой готовим уже много лет по рецепту из ее записной книжки. В нашей семье этот торт также называют "Вишневою хатинкою": трубочки с вишнями складываем горкой и перемазываем сметанным кремом.

Сколько трубочек нужно для приготовления

По этому рецепту выходит один большой торт из 21 вишневых трубочек.

Трубочки выпекаем партиями по 15-20 мин. при температуре 180 градусів. После сборки торта нужно время для пропитки, поэтому лучше оставить его в холодильнике на ночь.

Что понадобится для "Смерекової хати"

Для десерта нужно подготовить отдельно тесто, вишневую начинку и сметанный крем.

Для теста:

200 г размягченного сливочного масла

200 г сметаны жирностью 30%

1 чайная ложка разрыхлителя

щепотка соли

400 г муки.

Для начинки:

800 г вишен без косточек после размораживания и стекания излишней жидкости

сахар - по вкусу.

Для крема:

900 г густой сметаны жирностью 30%

350 г сахара.

Как приготовить тесто

Сначала смешайте муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Добавьте размягченное масло и сметану, после чего замесите однородное тесто.

Готовое тесто поставьте в холодильник на 15 минут.

После охлаждения разделите его на примерно 21 одинаковых части. Так трубочки будут иметь схожий размер и их будет удобнее складывать в готовый торт.

Как подготовить вишневую начинку

Для начинки используйте вишни без косточек. Подойдут как свежие, так и замороженные ягоды.

Если вы используете замороженные вишни, предварительно разморозьте их и откиньте на дуршлаг, чтобы хорошо стекла лишняя жидкость. Для этого рецепта требуется 800 г уже размороженных вишен после стекания сока.

Если ягоды кислые, присыпьте их по вкусу сахаром.

Как сформировать трубочки

Каждую из 21 части охлажденного теста тонко раскатайте и выберите одну длину в пределах 20-25 см. Формируйте все трубочки примерно одинаковыми, чтобы торт было удобно складывать.

Вдоль центра каждой полоски плотно выложите вишни в один ряд. После этого соедините края теста над начинкой и тщательно защелкните их по всей длине.

Особенно хорошо закройте края, чтобы при выпекании утекало как можно меньше вишневого сока.

Сформированные трубочки выложите на противень, застеленный пергаментом, швом вверх, оставляя между ними небольшое расстояние.

Мама формирует трубочки с вишнями (фото: Остапова Анастасия)

Как выпекать трубочки

Поставьте противень в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте трубочки на среднем уровне в режиме "верх-низ" в течение 15-20 минут.

Поскольку трубочек выходит 21, мы выпекаем их несколькими партиями.

Время приготовления может отличаться в зависимости от духовки и толщины теста, поэтому ориентируйтесь также на внешний вид. Готовые трубочки должны приобрести легкий золотистый оттенок.

Не держите их в духовке, чтобы тесто оставалось мягким и нежным.

После выпечки дайте трубочкам полностью остыть. Не складывайте торт пока они еще теплые, иначе сметанный крем может стать слишком жидким.

Трубочки с вишневой начинкой при выпекании (фото: Остапова Анастасия)

Как приготовить крем

Для крема возьмите 900 г густой сметаны жирностью 30% и добавьте сахарную пудру по вкусу.

Сметану с сахаром перемешайте ложкой до однородной кремовой консистенции.

Крем должен быть достаточно густым, чтобы не стекать из трубочек и помогать готовой "хатинці" держать форму.

Как сложить "Смеречную хату"

Когда вишневые трубочки полностью охладятся, начинайте формировать торт.

Первым выложите ряд из 6 трубочек на большую тарелку или поднос и щедро промазайте его сметанным кремом.

Следующий ряд сформируйте из 5 трубочек, снова промажьте кремом и продолжайте складывать торт, каждый раз уменьшая их количество.

Схема составления "Смерекової хати" такова: 6-5-4-3-2-1.

Благодаря этому десерт приобретает характерную форму избушки. Именно из-за нее в нашей семье торт также называют "Вишневою хатинкою".

Каждый слой хорошо промазывайте сметанным кремом. Когда все трубочки будут сложены, укройте кремом верх и бока торта.

Готовая "Смерекова хата" (фото: Остапова Анастасия)

Сколько должен пропитываться торт

Сразу после приготовления подавать "Смерекову хату" не стоит. Ей нужно время, чтобы сметанный крем хорошо пропитал трубочки.

Мы оставляем готовый торт в холодильнике на ночь. За это время тесто становится более нежным, а вишневая кислинка хорошо сочетается со сладким кремом.

На следующий день "Смерекова хата" хорошо держит форму во время нарезки, а внутри каждого кусочка видны трубочки с вишневой начинкой.