Сирники із рум'яною скоринкою: перевірений рецепт від редакторки Styler (фото)

Ніжні всередині, з рум'яною скоринкою та виразним сирним смаком - саме такими я люблю сирники . За цим рецептом готую їх уже не вперше, і результат мене завжди тішить.

Інгредієнти для сирників

Кисломолочний сир 5% - 350 г.

Яйце середнього розміру - 1 шт.

Цільнозернове пшеничне борошно - 2 ст. л. для сирної маси.

Борошно для формування та обкачування - приблизно 1 ст. л., за потреби трохи більше.

Ванілін - маленька дрібка (за смаком).

Сіль - маленька дрібка (за смаком).

Олія для смаження - невелика кількість.

Із цієї кількості інгредієнтів у мене вийшло 12 сирників.

Приготування займає близько 25-30 хвилин, якщо сир не потребує додаткового відціджування.

До сирної маси цукру не додаю. Мені подобається, коли в сирниках відчувається саме кислинка, а солодкість можна регулювати додатками під час подавання.

Як приготувати сирники

1. Підготуйте кисломолочний сир

Для сирників я обираю сир жирністю 5%. На мою думку, це оптимальний варіант, адже він не надто жирний, але водночас дозволяє отримати ніжну середину.

Водночас важлива не лише жирність, а й консистенція сиру.

Якщо сир із брикету однорідний і щільний, додатково перетирати його не потрібно. Однак незалежно від упаковки перевірте, чи немає зайвої сироватки.

Якщо берете звичайний розсипчастий сир, спочатку перевірте його вологість. Якщо він виділяє багато сироватки, обережно відіжміть зайву рідину через марлю. Потім перетріть сир через сито, щоб позбутися великих грудочок та зробити масу одноріднішою.

Це важливий етап, адже надто вологий сир потребуватиме більше борошна, через що сирники можуть вийти щільнішими.

2. Замісіть сирну масу

До підготовленого сиру додайте яйце, дрібку солі та зовсім трохи ваніліну (тут важливо не перестаратися, щоб сирники не стали гіркими). Ретельно перемішайте виделкою.

Після цього всипте 2 столові ложки цільнозернового пшеничного борошна та знову перемішайте до однорідності.

Я зазвичай використовую цільнозернове пшеничне або гречане борошно, проте підійде і звичайне пшеничне.

Для цього приготування я використала цільнозернове пшеничне борошно. Також готую сирники з гречаним, але його кількість потрібно підбирати за консистенцією маси. Можна використати й звичайне пшеничне борошно.

Готова маса має бути м'якою, трохи липкою, але добре тримати форму. Якщо вона вийшла надто вологою, додайте ще трохи борошна, орієнтуючись на консистенцію.

Я не намагаюся зробити масу повністю нелипкою: зайве борошно робить сирники щільнішими.

3. Сформуйте сирники

Злегка присипте руки та робочу поверхню борошном. Відділяйте невеликі порції сирної маси й формуйте кульки.

Потім обережно приплюсніть їх, щоб отримати сирники товщиною приблизно 1,5 см.

Кожен злегка обкачайте в борошні, струсивши надлишок. Тонкого шару цілком достатньо.

Сформовані сирники перед смаженням (фото: Юлії Люшньової)

4. Обсмажте до рум'яної скоринки

Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії на помірному вогні.

Я люблю використовувати кокосову олію, адже мені подобається легкий солодкуватий присмак, який вона надає сирникам. Проте можна обрати іншу олію, придатну для смаження, або додати трохи вершкового масла для смаку. У такому разі стежте за нагрівом, щоб масло не підгоріло.

Викладіть сирники на пательню, залишаючи між ними трохи місця.

Смажте приблизно по 3-4 хвилини з кожного боку на середньому вогні до золотистої скоринки. Якщо сирники починають швидко темніти, зменшіть вогонь.

Важливо, щоб вони встигли приготуватися всередині. За потреби розріжте один сирник: його середина має бути ніжною, але без рідкої сирно-яєчної маси.

Готові сирники з карамельним йогуртом, бананом та апельсином (фото: Юлії Люшньової)

Із чим я люблю подавати сирники

Оскільки я не додаю до сирної маси цукру, люблю доповнювати готові сирники солодкими додатками.

Цього разу для подачі я використала:

Карамельний йогурт.

Стиглий банан.

Свіжий апельсин.

Трохи цукрової пудри.

Теплі сирники подаю з цими додатками. Мені подобається поєднання кремового йогурту, солодкого банана та соковитого апельсина.

Проте з подачею можна експериментувати. Сирники також чудово смакують зі сметаною, улюбленим джемом, варенням, медом, свіжими ягодами або згущеним молоком.

Страва містить яйця, молочні продукти та пшеницю (глютен). Молочні продукти також можуть містити лактозу.