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Названы знаки Зодиака, которые охватит счастьем уже сегодня-завтра. А вы есть в списке?

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Четверг 08 декабря 2022 06:30
Названы знаки Зодиака, которые охватит счастьем уже сегодня-завтра. А вы есть в списке? Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп с 5 по 11 декабря 2022 года поведает про знаки Зодиака, которым сильно повезет в личной жизни на этой неделе.

Прогнозом со Styler поделилась известный астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram. Эксперт советует читать гороскоп по Асценденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Лев

Львы на этой неделе будут блистать в центре внимания! На этой неделе Фортуна вам улыбнется и важно не упустить шанс выгодно выделиться на общем фоне.

Это поможет создать и укрепить новые связи, а также улучшить как материальное положение, так и отношения с партнерами по бизнесу и в семейной жизни.

Скорпион

Скорпионы всю неделю будут на коне. Вам повезет как в бизнесе, так и в личных отношениях. Но не перегибайте палку. Старайтесь быть более сдержанными.

Сконцентрируйтесь на ваших целях и не сворачивайте с выбранного пути. Вас ждет головокружительный успех, но не теряйте голову.

Рыбы

На этой неделе Рыбы могут насладиться заслуженным отдыхом. Вы можете себе это позволить.

Ведь вы отлично потрудились и теперь можно спокойно расслабиться и провести время с близкими людьми, укрепив отношения, или же наедине с собой.

Читайте также полный прогноз от астролога на неделю для всех знаков Зодиака.

Кроме того, мы писали, как правильно провести старый год и встретить новый – год Черного Водяного Кролика

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Гороскоп