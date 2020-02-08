Свято 8 лютого: головні табу і прикмети цього дня

8 лютого православні відзначають день Федора або Федора-поминальника
Яке сьогодні свято. 8 лютого 2020 року вся православна церква вшановує пам'ять святого Федора, який за життя прославився чудесами. Федір жив у Греції, займався громадською діяльністю, а також був ченцем. Його церковнослужителі за життя зарахували до лику святих.
8 лютого вважається дуже таємничою датою в народному календарі. Наші пращури говорили, що у цей день померлі родичі тужать за своїм близьким, які залишилися у світі живих. Вважалося, що саме зараз вони відвідують свої будинки, якщо люди забули про них, не приходять на кладовище, не згадують молитвою.
Тому, спеціально 8 лютого проводились різноманітні обряди, які були покликані заспокоїти душі померлих, утримати їх у потойбічному світі. Були цього дня і свої прикмети, які відстежувалися.
В цей день ходили на кладовище, а також влаштовували поминальний стіл, на якому на ніч залишали ритуальні страви для покійних "батьків".
У цей день вшановують пам'ять святого Федора (фото з відкритих джерел)