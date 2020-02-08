Праздник 8 февраля: главные табу и приметы этого дня

8 февраля православные отмечают день Федора или Федора-поминальника
Какой сегодня праздник. 8 февраля 2020 года вся православная церковь чтит память святого Федора, который при своей жизни прославился чудесами. Федор жил в Греции, занимался общественной деятельностью, а также был монахом. Его церковнослужители при жизни причислили к лику святых.
8 февраля считается очень таинственной датой в народном календаре. Наши предки говорили, что в этот день умершие родственники тоскуют по своим близким, оставшимся в мире живых. Считалось, что именно сейчас они посещают свои дома, если люди забыли о них, не приходят на кладбище, не поминают молитвой.
Поэтому, специально 8 февраля проводились различные обряды, которые были призваны успокоить души умерших, удержать их в загробном мире. Были у этого дня и свои приметы, которые отслеживались.
В этот день ходили на кладбище, а также устраивали поминальный стол, на котором на ночь оставляли ритуальные блюда для покойных "родителей".
В этот день почитают память святого Федора (фото из открытых источников)