Свято 8 лютого: головні табу і прикмети цього дня

Свято 8 лютого (Колаж РБК-Україна)

8 лютого православні відзначають день Федора або Федора-поминальника

Яке сьогодні свято. 8 лютого 2020 року вся православна церква вшановує пам'ять святого Федора, який за життя прославився чудесами. Федір жив у Греції, займався громадською діяльністю, а також був ченцем. Його церковнослужителі за життя зарахували до лику святих.

8 лютого вважається дуже таємничою датою в народному календарі. Наші пращури говорили, що у цей день померлі родичі тужать за своїм близьким, які залишилися у світі живих. Вважалося, що саме зараз вони відвідують свої будинки, якщо люди забули про них, не приходять на кладовище, не згадують молитвою.

Тому, спеціально 8 лютого проводились різноманітні обряди, які були покликані заспокоїти душі померлих, утримати їх у потойбічному світі. Були цього дня і свої прикмети, які відстежувалися.

В цей день ходили на кладовище, а також влаштовували поминальний стіл, на якому на ніч залишали ритуальні страви для покійних "батьків".

У цей день вшановують пам'ять святого Федора (фото з відкритих джерел)

Головні прикмети цього дня:

Якщо в цей день ясно і немає вітру – весна настане рано і не буде холодною.

Якщо синиця зранку співає - то зими ще довго чекати.

Якщо розсипаний на блюдце горох дзвінко котиться – це до морозам, а якщо глухо - бути снігопаду.

Що категорично не можна робити в цей день: