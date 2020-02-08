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Праздник 8 февраля: главные табу и приметы этого дня

STYLERЖизнь    08.02.2020 - 07:07
Праздник 8 февраля: главные табу и приметы этого дня
Праздник 8 февраля (Коллаж РБК-Украина)

8 февраля православные отмечают день Федора или Федора-поминальника

Какой сегодня праздник. 8 февраля 2020 года вся православная церковь чтит память святого Федора, который при своей жизни прославился чудесами. Федор жил в Греции, занимался общественной деятельностью, а также был монахом. Его церковнослужители при жизни причислили к лику святых.

8 февраля считается очень таинственной датой в народном календаре. Наши предки говорили, что в этот день умершие родственники тоскуют по своим близким, оставшимся в мире живых. Считалось, что именно сейчас они посещают свои дома, если люди забыли о них, не приходят на кладбище, не поминают молитвой.

Поэтому, специально 8 февраля проводились различные обряды, которые были призваны успокоить души умерших, удержать их в загробном мире. Были у этого дня и свои приметы, которые отслеживались.

В этот день ходили на кладбище, а также устраивали поминальный стол, на котором на ночь оставляли ритуальные блюда для покойных "родителей".

Праздник 8 февраля: главные табу и приметы этого дня

В этот день почитают память святого Федора (фото из открытых источников)

Главные приметы этого дня:

  • Если в этот день ясно и нет ветра – весна наступит рано и не будет холодной.
  • Если синица с утра поет - то зимы еще долго ждать.
  • Если рассыпанный на блюдце горох звонко катится – это к морозам, а если глухо - быть снегопаду.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя грешить, один грех считается за целых три.
  • В этот день нельзя убирать, уберите веник и совок в сторону.
  • Нельзя в этот день ругаться и сквернословить.

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